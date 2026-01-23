美參議員蓋耶哥晉見賴清德：國會跨黨派持續支持台灣主權獨立

美國聯邦 參議員蓋耶哥訪台晉見賴清德總統表達跨黨派持續支持台灣的主權獨立。（總統府提供）

賴清德總統今（23）日下午接見來自台積電投資重鎮亞利桑那州的美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）訪問團時說，台灣是印太和平穩定的樞紐，將持續提升自我防衛能力，在經貿及高科技產業等領域深化台美合作，共同維護區域和平與繁榮。蓋耶哥說，針對台灣所處的地緣政治環境，美國國會跨黨派持續支持台灣的主權獨立，也反對任何形式的公開或暗地脅迫，阻撓其他國家以負責任的方式與台灣往來。

賴清德說，蓋耶哥參議員曾在2018年擔任聯邦眾議員時首次造訪台灣；在就任聯邦參議員後，以新的身分再度來訪，持續展現對台灣的關心與支持。

總統說，台灣是世界的台灣，是印太和平穩定的樞紐。在經濟方面，台灣與美國已完成對等關稅談判，雙邊也簽署投資備忘錄，相信未來台美之間高科技產業合作將更加密切。尤其蓋耶哥參議員來自亞利桑納州，最近台北到鳳凰城的直飛航線已經正式啟航，此次來訪就是搭乘這條直飛航線。另外，台積電前往亞利桑納州投資，也是台美產業合作代表性成果，可預見在大鳳凰城地區將有更多半導體的生產與研發設施，亦將持續深化台美關係。

總統也提到，誠摯期盼蓋耶哥參議員可以協助推動美國國會儘速審議通過「解決台美雙重課稅法案」，為台經貿夥伴關係創造雙贏。

蓋耶哥參議員致詞指出，賴總統提出的國防預算規劃，已在美國國會獲得高度關注。台灣願意投入實質資源強化自我防衛能力，不僅有助於建立並擴大自身國防產業，也能拓展與美國及其他夥伴的合作機會，令人期待。

談到雙重課稅議題，蓋耶哥指出，這是能達成台美雙贏的課題。對亞利桑納而言更是如此，台灣企業，尤其是台積電在該地的投資規模令人印象深刻，亞利桑納州的民眾非常自豪於這段夥伴關係與投資成果。此外，部分亞利桑納州的企業也已在台灣拓展業務，特別是在無人機領域，期待未來能進一步擴大雙邊合作。

蓋耶哥說，美國樂見台灣在國際社會占有一席之地，這是美國參議院跨黨派的共識。無論美國政局如何變化，台美關係都將持續穩健發展，很高興能為此貢獻心力，也將持續堅定捍衛台灣的主權與發展空間。

此外，蕭美琴副總統今天上午在接見蓋耶哥一行時說，蓋耶哥參議員選區所在的亞利桑納州已成為台灣在地緣政治與經濟發展上極為重要的夥伴，台積電在美的成功來自台美政府密切協調與亞利桑納州及鳳凰城的支持，盼相關成就能展現台灣對全世界的貢獻。

