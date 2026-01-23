為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    2026選舉民進黨雲縣鄉鎮市長意願調查 8鄉鎮0登記 這鄉卻有3人

    2026/01/23 19:11 記者黃淑莉／雲林報導
    民進黨雲林縣黨部1月19至23日辦理鄉鎮市長提名意願調查，有8鄉鎮無人登記。（記者黃淑莉攝）

    民進黨雲林縣黨部1月19至23日辦理鄉鎮市長提名意願調查，有8鄉鎮無人登記。（記者黃淑莉攝）

    2026九合一選舉將於11月28日投票，民進黨雲林縣黨部啟動提名作業，鄉鎮市長部分1月19日至今（23）日辦理意願表填寫，20鄉鎮市中有8個鄉鎮沒有人有意願，3個鄉市有2人以上。縣黨部表示，下週一26日會召開選對會討論提名辦法及期程，確定公告後依規定再辦理提名登記。

    民進黨雲林縣鄉鎮市長提名登記原訂本週辦理，縣黨部卻在第1天緊急在臉書粉專PO文，指考量議員及鄉鎮市長選情，整體布局，把登記改為填寫「意願表」，再經過黨提名機制，推出最強的候選人，且不限黨員，只要有意願者都可提出意願表，「前所未有」的做法一度引起爭議。

    今天下午意願表填寫及繳交截止，繳回情況，斗六、西螺、北港、古坑、大埤、莿桐、二崙、東勢及元長等9鄉鎮市只有1人。林內、褒忠有2人。水林有3人。斗南、虎尾、土庫、崙背、麥寮、台西、四湖及口湖等8鄉鎮都沒人登記。

    縣黨部指出，這只是意願調查，黨部將於26日召開選對會討論鄉鎮市長提名辦法與期程，27日送交評委會確定後對外公告，之後會再依提名辦法辦理登記。

