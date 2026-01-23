金門小三通25週年未來展望座談 邱垂正：「韌性治理」最佳寫照

陸委會主委邱垂正（左）說，面對中國帶來的安全挑戰、統戰吸納、滲透分化，更期待中央地方一條心，凝聚團結韌性，共同維護兩岸和平穩定。（記者吳正庭攝）

陸委會主委邱垂正今天在國立金門大學舉辦的「小三通」25週年未來展望座談會中說，小三通是「韌性治理」的最佳寫照。面對中國帶來的安全挑戰、統戰吸納、滲透分化，更期待中央地方一條心，凝聚團結韌性，共同維護兩岸和平穩定，守護中華民國，守住自由民主的生活方式。

他說，展望未來，「小三通」將持續提供往來兩岸旅客更安全、便捷、舒適且優質的服務，為金馬地區帶來繁榮、健康與永續的發展。

請繼續往下閱讀...

座談會由邱垂正與金大副校長洪集輝共同主持，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣府秘書長張瑞心及過去曾參與「小三通」開辦業務的多位「元老」級人物與會。

邱垂正說，25年前，小三通在高度不確定與不被看好的情況下仍能穩步向前，走到今天，已不只是1條簡單的交通航線，它是政府循序漸進、推動和平、穩定兩岸關係的重要一環，也是促進金門、馬祖地區繁榮進步的關鍵一環，更是維護國家安全與落實安全管理的必要一環，三者環環相扣，相互影響。

邱垂正說，他把小三通分為3個階段，小三通的制度奠基期、發展考驗期、疫情後的安全挑戰期。小三通一路走來遇到各種困難和挑戰，除了要克服整體兩岸關係的情勢、兩岸互動溝通不確定因素、面對SARS、COVID-19疫情影響，甚至遭受兩岸直航競爭威脅產生邊緣化風險，小三通透過中央和地方政府協力、大家共同努力都一一克服，小三通有今天的成果，可說是「韌性治理」的最佳寫照。

邱垂正說，隨著兩岸關係的起伏跌宕，小三通從制度建立、實務磨合，到面對新型態安全挑戰，始終是在風浪中前行，也在挑戰中成長。未來，期待小三通的疏運服務持續精進，為旅客帶來更舒適、更安心的體驗；也期待中央與地方更加團結協作，讓小三通在確保國家安全與民主自由的前提下，邁向優質、永續、穩健的長遠運作。

陸委會主委邱垂正（左）與國立金門大學副校長洪集輝（右）為「小三通」25週年未來展望座談會引言，拉開序幕。（記者吳正庭攝）

陸委會主委邱垂正（前排左四）等人出席在國立金門大學舉辦的「小三通」25週年未來展望座談會。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法