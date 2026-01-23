就任海基會董事長 蘇嘉全向對岸喊話：兩岸關係不在對立而在理解

前立法院長蘇嘉全今（23）日正式上任海基會董事長。（記者塗建榮攝）

海基會今（23）日召開董監事會，選出前立法院長蘇嘉全出任新任董事長。蘇嘉全致詞時向中國喊話，他始終相信兩岸關係的根本不在口號而在人民，不在對立而在理解。他也強調，「交流絕對不是讓步、溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決」。

蘇嘉全表示，海基會自1990年3月成立以來，今年將屆滿35周年，無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的只有一個，就是站在人民立場，為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平累積條件。

蘇嘉全也感謝前董事長吳豊山及董監事、海基會同仁。他說，在當前複雜國際與兩岸環境下，讓海基會的服務得以持續推動，穩定運作。這樣的努力是海基會最珍貴的資產，「往後我也會以這樣的態度延續會務推動」。

蘇嘉全指出，過去他曾擔任立法院長，立法院是中華民國最高民意機關，是匯聚民意反映民意的重要場域，正因如此，他始終相信兩岸關係的根本不在口號而在人民，不在對立而在理解，未來他所帶領的海基會也將秉持同樣精神，從人民需求出發與對岸保持溝通交流。

蘇嘉全也向對岸喊話，誠摯期待中國大陸能回到以人民利益與福祉為優先的初衷，不再以政治前提阻礙兩岸兩會的正常交流互動，也期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流。

蘇嘉全強調，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸間就沒有對話不能解決的問題，唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。

