    遭譏「敗訴律師」！黃帝穎貼勝訴紀錄反擊 藍白這些人全上榜

    2026/01/23 16:47 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照，記者田裕華攝）

    律師黃帝穎時常在臉書發文，針對時事提供法律見解，不過，三不五時卻會遭特定帳號批評「敗訴律師」。今日他在臉書整理過去一年外界矚目案件的勝訴紀錄，只見國民黨立委陳玉珍、民眾黨前、後任黨主席柯文哲、黃國昌通通上榜。

    黃帝穎今日凌晨在臉書發文，整理出一份擊敗藍白勝訴案件，其中，藍營知名人物有馬英九、侯友宜、林益世、顏寬恒、江啟臣、陳玉珍、李全教等；民眾黨則有柯文哲、黃國昌、陳智菡等人。

    黃帝穎表示，因為三不五時就會有特定帳號帶風向「敗訴律師」，因此只好整理矚目案件來回應。黃帝穎也表示，附圖中的9到13案是過去一年的勝訴判決整理，柯文哲、黃國昌、陳玉珍都榜上有名。黃帝穎也表示今天是他42歲生日，感謝民主先進、好友，讓他充實地邁向42歲這一年。

    貼文下方，網友紛紛留言表示：「你是『擊敗藍白黃氏』。」也有不少網友、知名人士祝福他生日快樂；作家馮光遠也留言表示「謝謝你過去為我打的那麼多官司」，並祝福他生日快樂。

    黃帝穎擊敗藍白的勝訴案件。（取自黃帝穎臉書）

    熱門推播