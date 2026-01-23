「台灣革命共產黨」成立 王丹籲左派年輕人多聽不同意見

「台灣革命共產黨」近日在台北成立。（圖擷取自「火花 - 台灣革命共產主義」臉書粉專）

「台灣革命共產黨」近日在台北成立，宗旨宣稱要推翻中華民國（ROC）統治階級。對此中國民運人士王丹坦言，「有理想的人年輕的時候難免左一些，我當然不支持，但也不會指責。我只是希望他們能多聽不同意見」。

王丹今於社群平台發文提及，革命共產國際的台灣成員，日前在台北創行創黨大會，宣稱成立「台灣革命共產黨」，成員在成立的社群平台「火花」主張反對藍綠資產階級政黨，要解放勞工階級，稱「台灣革命共產黨」是台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義為綱領的政黨。

王丹說，他將這個消息分享到X平台上，那裡大多是來自中國的網友，以下是一些反饋：「共匪沒掌權以前也是以這種面目出現的。看這些人的主張很是激進，難道它們完全不看歷史麽？」、「無腦青年，共產幽靈已被無數事實和鮮血證明了其邪惡和反人類」、「不當恐怖主義抓起來，沖垮秩序不過一瞬間」。

王丹表示，「不列舉了，真正體驗過社會主義和共產主義的人，大多不會贊成台灣這些左派青年的主張。」據他了解，這還真不是一批中共的同路人。這就是一批左派青年。台灣素有左派傳統，在大學校園和年輕世代中頗有市場。

