    支持政院版國防條例1前提 周榆修：總統公開辯論讓人民覺得有理

    2026/01/23 14:50 記者李文馨／台北報導
    民眾黨秘書長周榆修。（資料照）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言昨再度表態支持台灣軍購，民進黨秘書長徐國勇今天說，「自由當然不是免費的」；民眾黨秘書長周榆修表示，自由不是免費，但也不是民進黨拿兩張A4紙就敢喊價1.25兆的免死金牌；他強調，賴總統只要透過公開辯論，讓多數台灣人民覺得有道理，民眾黨絕對支持行政院版。

    周榆修表示，自由不是免費，但也不是民進黨拿兩張A4紙就敢喊價1.25兆的免死金牌。國防要強、軍備要精，台灣民眾黨支持；但賴清德政府預算要透明、清單要交代、軍購8年1.25兆特別預算，在野黨要求內容細項天經地義。

    周榆修指出，徐國勇拿張伯倫、希特勒、西藏、中共比喻，意圖強化「實力才能真正保護和平」，但此刻真正削弱台灣國防實力的，正是民進黨成天把國防拿來政治操作、把在野黨監督貼上賣國標籤，在內部找敵人。

    周榆修說，民眾黨是忠誠台灣人民的在野黨，對人民的每一分納稅錢負責、對國家安全的每一項採購負責。徐國勇口中的「忠誠在野」，如果是要他們放棄監督、直接放行浮編濫編的預算，那叫忠誠民進黨、忠誠賴清德，不是忠誠國家與台灣人民。

    周榆修強調，民眾黨早有自己版本的軍購條例，本週末也將召開軍事諮詢會議，他們支持保家衛國、強化自主防衛，但拒絕黑箱、拒絕灌水、拒絕用「忠誠」兩字堵住監督。賴總統只要透過公開辯論，讓多數台灣人民覺得有道理，台灣民眾黨絕對支持行政院版。民進黨如果真的把自由民主放在心上，就請把資料攤開、把內容說清楚，不要拿歷史傷痕當情緒勒索，更不要把國防當成的政治遮羞布。

