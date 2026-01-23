翁慧玟退出後！綠營彰縣第1選區議員初選喊停 提名+1原因曝光

民進黨彰化縣議員現任5人，除了黃柏瑜（圖中）挑戰彰化市長選戰，其餘李成濟（圖左一）、許雅琳（圖左二）、楊子賢（圖右二）與莊陞漢（圖右一）都尋求連任。（資料照）

民進黨彰化縣第1選區縣議員原訂提名5席，共有7人登記申請提名，在前縣長翁金珠外甥女翁慧玟宣布退出後，縣黨部昨天（23日）晚間召開臨時執委會，決定提名增加1席，等於該選區不辦理初選。而增加提名席次的原因，主要是考量6人均為現任議員、彰化市長與芬園鄉長，具有地方實力！

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，感謝翁慧雯的禮讓成全，並在今天（24日）完成退選的相關程序。因此，縣議員第1選區在確定增加提名1席之下，該選區將不辦理初選。

昨晚召開臨時執委會，考量到第一選區登記6人實力堅強，有縣議員許雅琳、楊子賢、李成濟、莊陞漢，還有彰化市長林世賢，以及芬園鄉長林世明，決定增加提名1席。

彰化縣議員第1選區（彰化、花壇、芬園）因人口減少，該選區席次從13席減少1席，將應選12席，原本縣黨部決定提名5席，其中要包含1席女性。雖然現任縣議員黃柏瑜轉戰彰化市長，但仍有4席現任縣議員尋求連任，加上尋求縣長提名失利的林世賢回鍋參選，以及很早起步的林世明，讓參選爆炸，最後還有前縣長翁金珠的外甥女突然宣布改名翁慧玟來登記爭取提名，一度出現7搶5的局面。

但翁慧玟因為臨時改名字，依照黨規，電話民調必須以原名字來進行民調，翁慧玟因而在日前宣布退出，其它6位戰將更是卯足勁在彰化市各大路口拜票，煙硝味十足，如今確定增額提名，也解除了民調大戰。

彰化市長林世賢（圖左）將回鍋參選彰化縣議員，期許黃柏瑜能夠接棒。（林世賢提供）

彰化縣芬園鄉長林世明轉戰縣議員，起步很早。（取自林世明臉書）

美語老師翁慧玟是前縣長翁金珠的外甥女，登記黨內初選又宣布退出。（資料照）

