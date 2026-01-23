為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    8年1.25兆軍購特別條例 藍白再度聯手封殺

    2026/01/23 14:11 中央社
    立法院會今天經表決確認議事日程，藍白再度動用人數優勢，在立法院會中否決民進黨團提議的議事日程草案報告事項及質詢事項，再度封殺8年新台幣1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。（記者陳逸寬攝）

    立法院會今天經表決確認議事日程，藍白再度動用人數優勢，在立法院會中否決民進黨團提議的議事日程草案報告事項及質詢事項，再度封殺8年新台幣1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。

    為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過預算規模8年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，藍白在12月2日程序委員會首度封殺，無法排入院會報告事項議程後，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，多次封殺該案排入院會議程。

    立法院20日程序委員會討論23日院會議程，民進黨團則將8年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案列入報告事項，但最終在藍白人數優勢下，程委會通過民眾黨立委提案，將議事日程草案送交院會處理。

    朝野黨團今天一早協商，對於議程草案未達共識，立法院長韓國瑜於協商結束後宣布開會，並宣讀朝野協商結論，議程草案確認，循例依提案先後進行處理。

    隨後，針對議事日程草案報告事項及質詢事項，國民黨團對民進黨團的提議提出異議，韓國瑜裁示表決。最後藍白在人數優勢下，否決民進黨團提議，並通過民眾黨團提議，再度封殺8年1.25兆元軍購特別條例草案付委審查，第8度封殺該案。

