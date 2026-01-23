為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    教育預算卡關民眾權益受影響 教育部：盼向朝野立委說明溝通

    2026/01/23 13:10 記者楊綿傑／高雄報導
    教育部次長朱俊彰（右）、教育部主秘林柏樵（左）今於全國大學校長會議針對教育預算審查做說明。（記者楊綿傑攝）

    教育部次長朱俊彰（右）、教育部主秘林柏樵（左）今於全國大學校長會議針對教育預算審查做說明。（記者楊綿傑攝）

    中央政府新年度總預算持續卡關，教育部預算的部分，立法院也僅同意其中0.6%可先行動支，教育部今天回應，教育預算涉及到社教館所、學校電費補助等，影響層面較廣，且既有預算審查時可能會有刪凍情形，若先支用會面臨追回的問題，盼能夠向朝野立法委員進行說明溝通，讓預算順利執行。

    教育部於社群平台發文談論教育預算審查，內容指出，教育部115年度教育總預算高達3472億元，目前立法院僅同意4項計畫先行動支，金額22億元，約僅占整體教育預算0.6%。而教育部尊重國會職權，可以刪減、凍結預算或附帶意見，但教育預算環環相扣，若僅同意零星計畫、不進行整體預算審議，將直接影響整體教育政策執行。

    對此，教育部次長朱俊彰說明，教育部預算主要有3塊，其中1項是新興項目，大概有31億，已有22億拿出來審；而另有一部分為既有預算，但屬擴增、新增的額度，而這會涉及到館所、國立大學，或是節電電費補助等等；最大的1塊為114年既有的預算，雖然可以執行，但是過往在審查預算時，都會面對到有刪減、凍結，若先執行了，萬一委員會審查時刪凍，即便是延續型，也在去年的額度，可能面臨要先追回來的狀況。

    教育部主秘林柏樵進一步說明，在新興計畫之外，有一些既有預算的增列，已受到蠻大的影響，總共有66億需要去做審查，例如在社教館所的優化，還有社教館所節能計畫的改善，還有在教育部轄管的高中部分，人事、維護的增加費用，大學還有大學所屬的小學電價的補助，這些部分都會攸關到在各個校園、各個社教館所，對民眾的服務受到較大影響，所以希望跟教文會的委員能夠有很仔細的討論，委員也可以提出相關的意見，後續執行上就會有更好的做法。

    朱俊彰強調，以往教文會在審查預算的時候，不管朝野，其實都是很認真，很仔細關心教育預算，因此教育部也非常願意針對新年度的預算，向朝野委員做說明、溝通，來讓教育預算順利進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播