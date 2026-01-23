黃國昌轟陸委會是側翼 王定宇：遵守立法委員不能有雙重國籍很難？

民進黨立委王定宇。（資料照）

中配李貞秀預計於2月遞補民眾黨不分區立委。陸委會副主委、發言人梁文傑昨表示，各主管機關尚未接獲李放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件。民眾黨主席、黨團總召黃國昌今天表示，如果有些事情連自己都還搞不太清楚，就急著對外面做政治放話或攻擊。對此，民進黨立委王定宇表示，法律規定擔任立法委員不能有雙重國籍，過去不論是藍營的林麗蟬、綠營的羅美玲、白營的吳欣盈都一樣的公平標準，依法、守法很難嗎？

梁文傑昨在陸委會記者會表示，各個主管機關沒有接獲李貞秀有放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件。黃國昌受訪時表示，「相關的法律怎麼規定，就怎麼執行。」陸委會作為行政機關，依法行政應該是最基本的要求，如果有些事情連自己都還搞不太清楚，就急著對外面做政治放話或攻擊，「堂堂的陸委會，搞得好像民進黨的側翼，真的蠻令人遺憾的。」

王定宇在臉書PO文表示，咦？法律規定擔任立法委員不能有雙重國籍，過去不論是藍營的林麗蟬、綠營的羅美玲、白營的吳欣盈都一樣的公平標準，依法、守法很難嗎？至於這一位是否已經提供放棄國籍的證明文書，這是科學問題，有就有、沒有就沒有，罵人側翼對澄清事實毫無幫助，倒不如記者會上展示放棄國籍證明文件來得有用！

王定宇直言，黃國昌習慣用罵人轉移焦點，老是問A答B，其實剛好證明心虛無法面對法律規定。

