    政治

    澤倫斯基點名台灣零組件助俄國 賴清德堅定回應：不容協助侵略者

    2026/01/23 13:13 記者蘇永耀／台北報導
    烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣零組件助俄國戰事，賴清德在X貼出烏克蘭國旗色系的花盆栽表達不容協助侵略者。（截自X平台）

    烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士達沃斯與美國總統川普會晤後，抨擊歐洲無力阻止俄國侵烏也怯於應對其他威脅；在批評俄國能取得電子零件造飛彈時，連台灣也一起點名。對此，賴清德總統今透過社群媒體X回應，台灣長期與國際夥伴合作、堅定支持烏克蘭，推動人道救援並且協調對俄羅斯的制裁。我們樂意就打擊第三地轉運、隱匿貨品最終目的地等違法行徑，與烏克蘭澤倫斯基總統交換更多資訊。

    為澄清這項指控，賴清德在社群X連發兩文。他並強調，台灣也有青年為捍衛烏克蘭的自由而犧牲生命。我們立場很明確：任何協助侵略者，或違反國際禁運或出口管制規定都是我國人民及政府政策所不容。我們衷心祈求烏克蘭早日重獲和平。

    澤倫斯基提出警告，俄羅斯的飛彈生產高度依賴外國零組件，甚至來自一些援助烏克蘭的國家。他說：「如果沒有來自其他國家的關鍵零組件，俄羅斯根本不可能再生產彈道或巡弋飛彈。而且不只中國，俄羅斯也從歐洲、美國甚至台灣的企業取得零組件。投入到台灣周邊致力於避免戰爭的努力這麼多，台灣的企業能不要讓生產的電子零件為俄國所用嗎？」認為切斷相關供應鏈比單靠援烏飛彈防禦系統更有效。

    相關新聞
    政治今日熱門
