立法院民進黨團三長改選起跑 柯建銘續戰新會期總召

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

立法院第四會期將於31日休會，國民黨團第五會期幹部人選日前底定，而民進黨團今（23日）行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團三長參選意願。對此，現任民進黨團總召柯建銘表示，他會登記下會期總召，預計於2月1日新會期確認三長人選。

去年大罷免後，民進黨內湧現追究責任的聲浪，並醞釀連署全面改選黨團幹部，兼任民進黨主席的總統賴清德亦表態支持黨團改選。

請繼續往下閱讀...

據了解，民進黨團今天行文黨籍立委辦公室，徵詢第十一屆第五會期黨團三長參選意願。根據黨團組織規程，總召任期一年，連選得連任，黨團成員任立法委員達三屆以上者，為當然候選人。幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立法委員達二屆以上者，得為候選人。

對此，柯建銘受訪表示，他今天會登記下會期總召，預計2月1日新會期伊始將確認黨團三長人選。

另據民進黨內規，不分區立委僅能連任一次。柯建銘於2016年返回新竹市選區參選並當選，隨後於2020年及2024年獲提名為不分區立委。柯建銘日前也強調，「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法