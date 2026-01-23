為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營叫陣電視辯論新興預算 張惇涵：立法院是最好場地

    2026/01/23 13:00 記者陳政宇／台北報導
    行政院秘書長張惇涵。（資料照）

    行政院秘書長張惇涵。（資料照）

    今年度中央政府總預算案持續卡關，立法院國民黨團今（23日）提案，就「新興資本支出及新增計畫部分」與行政院展開三對三電視辯論，於院會逕付二讀並交付協商。行政院秘書長張惇涵則強調，若立法院能將總預算案付委審查，卓揆依規定要報告並備詢，屆時立法院就是一個最好的辯論場地。

    行政院長卓榮泰日前喊話要與立法院辯論總預算，國民黨團今提案表示，接受「歡迎來戰、電視辯論」戰帖，針對中央政府總預算案中，攸關重大民生之新興資本支出及新興計畫之部分，於電視台舉行三場全國轉播的辯論會，由「國民黨三長VS行政院三長」。

    張惇涵今天上午陪同中選會委員被提名人拜會民進黨團，會前接受媒體聯訪，媒體關切藍白要求就總預算進行電視辯論。

    對此，張惇涵表示，若立法院今天能將總預算案付委審查，卓榮泰依規定就要到立法院報告、備詢，屆時立法院就是一個最好的辯論場地。

    張惇涵說，在野黨說需要一個公開透明的平台，「立法院沒有一間會議室的台不是平的」，113位立委、所有的部會同時間可以開很多廳，一起理性討論、辯論預算案。

    張惇涵並提醒，今天是總預算案送到立法院的第148天，希望總預算案能夠付委審查，讓行政團隊能到立法院備詢，立法院各委員會展開總預算案的審查。

    至於美國在台協會處長谷立言提及「自由不是免費」，張惇涵回應，若鄰居遭小偷或者是受到壞人的侵擾，大家可能會拔刀相助，也會提醒鄰居窗要關、門要鎖，他認為這就是谷立言想要表達的意思，只要台灣展現自我防衛決心，親朋好友與鄰居就會協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播