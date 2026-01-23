稱民調壓倒性支持不在籍投票 黃國昌：制度是立院決定非中選會

民眾黨立法院黨團本會期推動不在籍投票專法，行政院秘書長張惇涵今天陪同中選會被提名人拜會時，特別提及新北市選委會的意見，認為制度不可行。（民眾黨提供）

民眾黨立法院黨團本會期推動不在籍投票專法，行政院秘書長張惇涵今天陪同中選會被提名人拜會黨團時，特別提及新北市選委會的意見，認為制度有困難、不可行。民眾黨主席、黨團總召黃國昌表示，「國內移轉投票制度是立法院決定非中選會」，而立法院是聽人民的意見決定，民眾黨之前做的民調是壓倒性支持國內移轉投票。

民眾黨團去年12月將黨團版的「不在籍投票法」草案從委員會抽出並逕付二讀，草案規定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；適用範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。

行政院秘書長張惇涵今天陪同中選會被提名人拜會民眾黨團時表示，朝野政黨針對不在籍投票有許多討論跟提案，中選會去年曾發函給22個縣市選委會，請選委會就不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見。他特別提到，「黃總召要選新北市長」，以新北市選委會的回覆來講，新北市選委會很明確回覆，在現行的狀況下有很大的困難、不可行的。

本報於會後媒體聯訪時提問，張惇涵以新北市選委會意見為例，對不在籍投票的實務執行表達困難，黨團是否仍計畫在本會期推動法案完成三讀？此外，黨團在拜會過程表達重視被提名人對於不在籍投票的立場，若提名人對相關制度持保留或反對意見，黨團是否不支持該人事案。

黃國昌回應，有關國內移轉投票的制度，這件事情是立法院決定，不是中選會決定。「如果立法院通過國內移轉投票的法律，中選會有權利拒絕執行嗎？恐怕沒有吧」，這個是行政跟立法彼此之間依法行政、行政法的ABC 。

黃國昌表示，是否採取國內移轉投票是立法院決定，立法院怎麼決定？當然就要聽多數人民的意見。民眾黨之前做過民調，壓倒性的支持，「當人民壓倒性的支持國內移轉投票，掌握權力的官員該做的事情就是讓這件事情實現，滿足人民的需求，保障人民的參政權。」

黃國昌也說，問卷的問題都會成為黨團成員最後投票意向的重要參考，但也不是百分之百任何一個問題就會有決定性的影響。他們提出來的都是重要問題，重要跟百分之百決定性的問題，他會尊重每個黨團成員的想法，民眾黨團在人事同意權投票的時候，最後都會召集黨團成員進行充分的討論以後，做出一致的決定。

