谷立言提自由不是免費 詹凌瑀：國家安全不能拿來當作政治籌碼

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文。（資料照）

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨稱支持台灣軍購。今日總統賴清德特別受訪指出，「自由不是免費的（Freedom is not free）」，台灣正面臨來自中國的嚴峻威脅、必須全力支持國軍，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最實質、最有力的支持，也是愛護國家最具體的表現。對此，媒體人詹凌瑀表示，谷立言都說了自由不是免費，藍白還要擋預算擋到什麼時候？

詹凌瑀在臉書PO文表示，看到新聞真的覺得很痛心。AIT處長谷立言說得很清楚：自由不是免費的（Freedom is not free）。這句話不只是刻在華盛頓韓戰紀念碑上的格言，更是國際現實的提醒。美國願意幫忙，但前提是盟友必須先展現自我防衛的決心，只有自助，人才會助之。

詹凌瑀指出，賴清德總統說得好：工欲善其事，必先利其器。面對中國日益升高的威脅，我們的國軍弟兄姊妹站在第一線保家衛國，他們需要的是最精良的裝備和最實質的資源支持，而不是立法院無止盡的政治口水和惡意杯葛。

詹凌瑀續指，現在這個會期只剩下最後7、8天了，國防特別條例和總預算卻還卡在立法院動彈不得。我就想問藍白兩黨，你們口口聲聲說愛中華民國、愛台灣，結果手裡做的卻是弱化台灣國防、讓國軍沒預算可用的事？阻擋國防預算，就是在削弱台灣的防衛能力；在國家安全面前搞政治鬥爭，這就是最嚴重的內耗。

詹凌瑀直言，美國在看，世界在看，中國更在看。請在野黨不要再鬧了，國家安全不能拿來當作政治籌碼。請你們盡快審查法案，讓預算順利過關，不要成為台灣安全的破口，全力支持賴總統強化國防的決心。台灣人要團結，自己的國家自己守。

