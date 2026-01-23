為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德很清楚藍白介入台南初選？徐國勇：民調要不斷精進

    2026/01/23 12:11 記者陳政宇／台北報導
    民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

    民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

    民進黨立委陳亭妃在台南市長初選民調領先林俊憲，隸屬新潮流的民進黨中執委黃守達質疑藍白介入，而民進黨主席賴清德則說他很清楚有無介選。對此，民進黨秘書長徐國勇今（23日）表示，對比式民調本身就是排藍，民調公平、公開、公正且沒有任何問題，賴清德的意思是民調要不斷精進。

    民進黨中執會21日通過提名陳亭妃參選台南市長。據了解，黃守達席間質疑，高雄市和嘉義縣對比國民黨假想敵的差距不大，台南市卻相差10%，恐有藍白介選；賴清德當場裁示，在不干擾競選步調前提下，於適當時機進行研究與檢視，並強調自己最了解台南，很清楚國民黨有沒有介入。

    徐國勇今天上午出席「2026 電器空調影音年終購物展開幕典禮」，媒體關切藍白是否介入台南初選。徐受訪直言，藍白介選不是現在才開始，早就在介選。

    徐國勇說，民進黨有各種方式，包括排藍、加權，對比式民調本身就是排藍，所以民調公平、公開、公正且沒有任何問題，各種民調當然也會再持續精進。

    不過，徐國勇提到，每個民調公司都一樣，民調是社會科學、沒有絕對性，太陽從東邊出來，不管到東半球、西半球、北半球、南半球、哪一個國家都一樣，不管在哪個國家都一樣；但社會科學有誤差，因此不一樣。

    徐國勇並舉例，有的國家有通姦罪、有的沒有，有的國家有同性婚姻、有的沒有，這就是社會科學，而民調就屬於社會科學的一部份，要不斷精進，賴清德的意思是這樣子。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播