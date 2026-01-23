賴清德很清楚藍白介入台南初選？徐國勇：民調要不斷精進

民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

民進黨立委陳亭妃在台南市長初選民調領先林俊憲，隸屬新潮流的民進黨中執委黃守達質疑藍白介入，而民進黨主席賴清德則說他很清楚有無介選。對此，民進黨秘書長徐國勇今（23日）表示，對比式民調本身就是排藍，民調公平、公開、公正且沒有任何問題，賴清德的意思是民調要不斷精進。

民進黨中執會21日通過提名陳亭妃參選台南市長。據了解，黃守達席間質疑，高雄市和嘉義縣對比國民黨假想敵的差距不大，台南市卻相差10%，恐有藍白介選；賴清德當場裁示，在不干擾競選步調前提下，於適當時機進行研究與檢視，並強調自己最了解台南，很清楚國民黨有沒有介入。

徐國勇今天上午出席「2026 電器空調影音年終購物展開幕典禮」，媒體關切藍白是否介入台南初選。徐受訪直言，藍白介選不是現在才開始，早就在介選。

徐國勇說，民進黨有各種方式，包括排藍、加權，對比式民調本身就是排藍，所以民調公平、公開、公正且沒有任何問題，各種民調當然也會再持續精進。

不過，徐國勇提到，每個民調公司都一樣，民調是社會科學、沒有絕對性，太陽從東邊出來，不管到東半球、西半球、北半球、南半球、哪一個國家都一樣，不管在哪個國家都一樣；但社會科學有誤差，因此不一樣。

徐國勇並舉例，有的國家有通姦罪、有的沒有，有的國家有同性婚姻、有的沒有，這就是社會科學，而民調就屬於社會科學的一部份，要不斷精進，賴清德的意思是這樣子。

