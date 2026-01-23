為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    今年首位！美參議員蓋耶哥訪台 將晉見賴清德、蕭美琴

    2026/01/23 12:11 記者方瑋立／台北報導
    美國聯邦參議員蓋耶哥訪台並將晉見賴清德總統。（美國聯邦參議員蓋耶哥官網）

    外交部今（23）日發布新聞稿指出，美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）偕資深國會幕僚於1月22日至24日訪問台灣。此行是蓋耶哥首度以聯邦參議員身分來訪，更是今（2026）年首位訪台的美國國會議員，期間將晉見賴清德總統及蕭美琴副總統，外交部對此表達誠摯歡迎。

    外交部表示，蓋耶哥在台期間，除晉見我國政府高層外，並將由外交部長林佳龍設宴款待，雙方將就台美經貿與安全關係及區域情勢等重要議題交換意見。林佳龍也特別感謝美國國會長期以具體行動，展現對台灣的堅定支持。

    蓋耶哥曾於2018年以美國聯邦眾議員身分訪台，並多次表達對台美安全關係的高度重視。外交部指出，蓋耶哥積極支持雙邊深化經貿合作、推動解決雙重課稅問題，並致力促成台北與亞利桑納州鳳凰城直航。

    外交部進一步說明，近期台美完成關稅談判總結會議、台北－鳳凰城航線也順利啟航，蓋耶哥在台美關係達成多項重要里程碑之際訪台，更具指標意義。

    外交部強調，將持續在「總合外交」核心策略下，與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，深化台美緊密夥伴關係，促進台美共同利益，並進一步維護區域的和平、穩定與繁榮。

    外交部。（資料照）

