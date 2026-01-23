為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白挾人數優勢表決 要求總統國情報告接受諮詢

    2026/01/23 11:52 記者林欣漢／台北報導
    立法院今（23日）召開院會。（記者陳逸寬攝）

    立法院今（23日）召開院會。（記者陳逸寬攝）

    國民黨團、民眾黨團去年12月在立法院分別提案，要求賴清德總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，朝野黨團15日協商破局，立法院會今天處理時，藍白共提再修正動議，儘管民進黨立委反對，表決仍不敵藍白人數優勢，以贊成55人、反對51人通過。

    行政院提出規模1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，藍白立委數度在立法院程序委員會封殺，導致草案遲遲無法付委。國民黨團、民眾黨團去年12月在立法院分別提案，要求賴清德總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，去年12月12日逕付二讀並交付協商。

    朝野黨團15日協商，民進黨團書記長陳培瑜引述憲法法庭判決，強調總統無義務向立院報告，並駁斥民眾黨團總召黃國昌及副總召張啓楷對軍購案的說法是「錯假訊息」。最終因雙方爆發口角，協商宣告破局。

    立法院會今天處理時，藍白共提再修正動議，立法院於審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案」前，建請賴總統履行2023年12月30日於總統候選人電視辯論會所作之承諾，總統都有義務應立法院的要求到國會進行國情報告，接受立委的國情諮詢，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購及國防預算規劃進行國情報告，並接受立委之諮詢。儘管民進黨立委反對，表決仍不敵藍白人數優勢，以贊成55人、反對51人通過。

