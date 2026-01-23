為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白放行718億元新興計畫先動支？張惇涵：要依法有效

    2026/01/23 11:26 記者陳政宇／台北報導
    行政院秘書長張惇涵。（資料照）

    行政院秘書長張惇涵。（資料照）

    藍白提出今年度中央政府總預算新興計畫動支案，外界關注行政院是否先執行這筆總額新台幣718億元的38項新興計畫。對此，行政院秘書長張惇涵今（23日）強調，只要法律有效力預算，行政院會執行，也會考量國家利益、人民福祉來合適處理。

    國民黨團和民眾黨團16日在立法院會提出總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支38項新興計畫預算，挾人數優勢表決將提案逕付二讀、並交付協商。這38項新興計畫包含對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等，共計約718億元。

    張惇涵今天上午率中選會委員被提名人拜會民進黨團，媒體詢問，新興預算在總預算案三讀前是否不會執行？張回應，根據「預算法」第54條規定，所謂的「同意」，指的並不是預算三讀的程序。

    張惇涵說，行政院的立場很簡單，只要法律有效力的預算，行政院會執行，但這次在野黨處理的方式，是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院會就國家的利益、人民的福祉、建設的考量，來合適的處理。

    此外，行政院發言人李慧芝昨天也說明，這只是公決案，不是經過三讀通過的法律案或預算案，缺乏法律效力，公務員執行起來會非常為難。

    李慧芝強調，總預算3兆350億元，每一筆都攸關國民福祉、都很重要，在野黨提出718億元只佔總預算的2.4%。立法院先行動支的新興計畫，不是三讀案，也不是法律案，預算要經完整的審查程序，才不會造成公務員為難。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播