藍白放行718億元新興計畫先動支？張惇涵：要依法有效

藍白提出今年度中央政府總預算新興計畫動支案，外界關注行政院是否先執行這筆總額新台幣718億元的38項新興計畫。對此，行政院秘書長張惇涵今（23日）強調，只要法律有效力預算，行政院會執行，也會考量國家利益、人民福祉來合適處理。

國民黨團和民眾黨團16日在立法院會提出總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支38項新興計畫預算，挾人數優勢表決將提案逕付二讀、並交付協商。這38項新興計畫包含對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等，共計約718億元。

張惇涵今天上午率中選會委員被提名人拜會民進黨團，媒體詢問，新興預算在總預算案三讀前是否不會執行？張回應，根據「預算法」第54條規定，所謂的「同意」，指的並不是預算三讀的程序。

張惇涵說，行政院的立場很簡單，只要法律有效力的預算，行政院會執行，但這次在野黨處理的方式，是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院會就國家的利益、人民的福祉、建設的考量，來合適的處理。

此外，行政院發言人李慧芝昨天也說明，這只是公決案，不是經過三讀通過的法律案或預算案，缺乏法律效力，公務員執行起來會非常為難。

李慧芝強調，總預算3兆350億元，每一筆都攸關國民福祉、都很重要，在野黨提出718億元只佔總預算的2.4%。立法院先行動支的新興計畫，不是三讀案，也不是法律案，預算要經完整的審查程序，才不會造成公務員為難。

