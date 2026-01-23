為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    AIT罕見連發4圖卡「講白話文」！賴士葆竟扯：谷立言應該跟賴清德說

    2026/01/23 16:35 即時新聞／綜合報導
    立委賴士葆。（資料照，記者陳逸寬攝）

    立委賴士葆。（資料照，記者陳逸寬攝）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言22日在國防安全研究院舉行的「強化國防投資與國家整體發展」專題講座發表演講，強調「自由不是免費」。而他約15分鐘的演講結束後，AIT昨天到今日罕見連續發布4張相關內容圖卡，外界認為，這是AIT明擺著向藍白喊話，別再擋國防特別預算。對此，國民黨立委賴士葆今日受訪時卻表示國民黨完全沒有要擋，他還稱，谷立言應該跟賴總統講，要來國會說明。

    AIT從昨日至今，已發表4張有關谷立言演說的圖卡，在過去相當罕見。圖卡重申「自由不是免費」、「強化供應鏈安全」、「推動國防產業合作」的重要性，並強調美國正沿著整條第一島鏈上下部署最先進的防衛能力，「我們的盟友也正在進行至關重要的投資，加強自身軍力」，暗示意味相當明顯，而每篇貼文都有數百則留言回應。

    此外，紐約時報日前也報導，台灣的政治僵局阻礙了賴清德總統大幅增加軍費的計畫，

    華府可能擴大對在野黨的施壓力道。報導也提到，這場僵局恐怕不僅只是國內的政治鬥爭而已，而是會引發外界質疑台灣增強防禦的能力。

    綜合媒體報導，賴士葆今日受訪時表示「完全沒有要擋」國防特別預算，他質疑戰機F-16V一架都沒有交，功能也不如更新的F-35、F-22，或其他更多功能性的軍備。他希望谷立言回去和華府說「質」的部分需要提升。

    另外，賴士葆還聲稱在野黨不是不審，「谷立言應該跟賴清德講，不要這麼傲慢，要來國會說明。」賴士葆說，無論是一問一答、同問同答都可以，要說明1兆多要買什麼，強調炮口應該要指向賴清德，而非在野黨。

