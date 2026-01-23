台美貿易協議將送立院審議 王婉諭點出關鍵：藍白別拿產業利益當賭注

行政院長卓榮泰（右）、行政院副院長鄭麗君（中）、行政院政委楊珍妮（左）。（資料照）

行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮率團與美談判，為台灣爭取最低關稅15％不疊加，還有232條款晶片最惠國待遇，各大產業一片叫好，唯獨藍、白唱和中共崩潰喊「掏空台灣」。對此，時代力量黨主席、前立委王婉諭質疑，「國民黨、民眾黨已經搶先把這次談判，定調成『掏空台灣』、『喪權辱國』，那屆時的投票結果會是什麼？我真的只能打上一個大大的問號」。

王婉諭今日於臉書發文提及，台美關稅談判，其實還沒真的結束。上週，台美談判團隊雖然已經達成重要共識，讓台灣拿到「最惠國待遇」，用比日、韓更低的投資門檻，換到一樣的關稅條件。

不過，在正式簽署「台美對等貿易協議」之前。雙方還要針對美方「汽車、醫材、基改食品、美豬美牛」等商品的關稅及非關稅貿易障礙進行討論。當中，當然也包含了許多人最關心的汽車關稅課題。而且，在正式簽署的30天內，協議將會由行政院轉至立法院審議。

重點來了。依照過去的慣例，這類貿易協定，立法院原則上採「包裹審查、整體決」。也就是說，立院將不會逐條討論、表決，只能選擇「通過」或「否決」協議。這將會成為一場巨大的政治豪賭。

王婉諭坦言，「國民黨、民眾黨已經搶先把這次談判，定調成『掏空台灣』、『喪權辱國』，那屆時的投票結果會是什麼？我真的只能打上一個大大的問號」。

談判結果大致底定後，不論商總、工總、工具機公會，都給予相當正面的評價。但立法院表決的結果，將會大大的影響產業界。「這次的談判結果真的在掏空國家嗎？接下來的審查深水區到底是什麼？國會應該怎麼秉持國家利益，同時進行理性審查呢？藍、白真的會投下反對票嗎？」



