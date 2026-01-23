分析在台中配 小笠原：少數支持武統讓其他中配承受巨大壓力

日本學者小笠原欣幸。（資料照）

民眾黨6席不分區立委即將換人，出身中國湖南的中配李貞秀可望遞補，將成為中華民國政治史上首位中配立委。陸委會發言人梁文傑今天證實，各個主管機關至今未收到李女放棄中華人民共和國國籍的證明。對此，日本知名政治學者小笠原欣幸表示，雖然支持武統的中配只是極少數，但他們的存在仍引發社會擔憂，認為中配可能在中國對台滲透的工作中扮演某種角色，這個問題的根源在於中國共產黨將海外的中國人民視為政治工具的政策。

小笠原欣幸在臉書PO文表示，昨天，他參加了 NHK BS 的「國際新聞」節目。節目的主題是「在台灣的中國配偶」，這是一個相當敏感的議題。他大致談到了以下幾點，住在台灣的許多中國配偶，在當地社區過著平凡的生活。然而，也有少部分人參與推動統一的政治活動，或在網路上發表支持中國以武力對台行動的言論。

小笠原指出，雖然這些人只是極少數，但他們的存在仍引發社會擔憂，認為他們可能在中國對台滲透的工作中扮演某種角色。台灣民眾長期承受來自中國的統一壓力，對此自然格外敏感。

小笠原續指，此外，高度重視台灣安全的賴政府去年宣布將加強對中國配偶的相關管理。在野黨強烈批評此舉，認為這會加重中國配偶的心理負擔，並限制他們的人權。關於中配的議題，也因此進一步加劇台灣社會的分歧。

小笠原直言，這個問題的根源在於中國共產黨將海外的中國人民視為政治工具的政策。令人遺憾的是，中國配偶及其子女被夾在兩岸關係的漩渦之中，承受著很大的壓力。

