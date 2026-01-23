為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨推不在籍投票 游盈隆：樂見其成但要非常謹慎以對

    2026/01/23 11:08 記者陳政宇／台北報導
    行政院秘書長張惇涵（右2）上午率中選會主委被提名人游盈隆（左3）及副主委被提名人、委員被提名人等拜會民眾黨立院黨團。（記者陳逸寬攝）

    立法院民眾黨團推動「不在籍投票法草案」最快今天（23日）闖關三讀，中選會主委被提名人游盈隆直言，這是台灣民主發展過程中必經的歷程，社會對不在籍投票相當關注，且許多先進國家也都採取不在籍投票，但台灣從來沒有採取過，故樂見其成，但要非常謹慎以對。

    中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日說明，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。

    行政院秘書長張惇涵今天上午率中選會委員被提名人拜會民進黨團。張惇涵受訪表示，距離年底的九合一大選以及公投綁大選，剩下10個月左右時間，行政院這次徵詢3個黨團，也透過跨黨派的推薦，提出跨黨派、兼具理論跟實務的7位被提名人。

    張惇涵說，今天將陸續拜訪民進黨團、民眾黨團和國民黨團，盼朝野能夠為了年底選務的推動更為順暢，在接下來的議事程序中理性討論、如期審查，希望都能夠過關。

    民進黨團幹事長鍾佳濱也預告，立法院下週將進行相關被提名人的審查程序，民進黨團會支持行政院提出的名單。

    游盈隆會後受訪表示，希望能獲得跨黨派的一致支持。至於如何看待民眾黨團所提「不在籍投票法草案」？游回應，這是台灣民主發展過程中必經的歷程，看起來社會對於不在籍投票相當關注，事實上許多先進國家也都採取不在籍投票，但台灣從來沒有採取過，所以樂見其成，但要非常的謹慎以對。

    民眾黨團去年12月將黨團版的「不在籍投票法」草案從委員會抽出並逕付二讀，草案規定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；適用範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。

