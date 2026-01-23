鎖定頭份、竹南雙子城 民眾黨推2人選征戰

鎖定頭份、竹南雙子城，民眾黨推人選征戰。（取自台灣民眾黨苗栗縣黨部臉書FB粉專）

2026年地方選舉投票將於年底登場，各陣營也開始推出人選備戰。苗栗縣頭份市、竹南鎮因受惠竹南科學園區效應且距離竹科較近，人口持續成長，台灣民眾黨也公布分別於苗栗縣縣議員第四（竹南、後龍、造橋）、第五（頭份、三灣、南庄）選區推出蔡君婷、林志學征戰，搶攻縣議員席次。

民眾黨苗栗縣黨部執行長傅郁揚說，蔡君婷為現任台灣民眾黨秘書行政部副主任，角逐縣議員第四選區席次希望爭取新興人口較多的選民支持，厚植民眾黨在地方實力；傅郁揚也指出，獲提名參選苗縣議員第五選區的林志學，本屆曾參選該選區議員可惜未能如願，這次黨中央再提名林志學，盼他能順利得到選民認同當選。

至於苗栗縣其他選區規劃，傅郁揚則說，黨中央將會評估再考量是否推出人選。

蔡君婷於個人臉書專頁發文說，她並無地方派系的包袱，唯一的「後台」就是廣大的市民朋友與改變的決心，她強調要為「竹南、後龍、造橋創造一個不一樣的未來」。

林志學也PO文說，基於對家鄉情感，希望給鄉親藍綠之外的選擇。

鎖定頭份、竹南雙子城，民眾黨推人選征戰。（取自台灣民眾黨苗栗縣黨部臉書FB粉專）

