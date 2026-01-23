為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鎖定頭份、竹南雙子城 民眾黨推2人選征戰

    2026/01/23 10:57 記者蔡政珉／苗栗報導
    鎖定頭份、竹南雙子城，民眾黨推人選征戰。（取自台灣民眾黨苗栗縣黨部臉書FB粉專）

    鎖定頭份、竹南雙子城，民眾黨推人選征戰。（取自台灣民眾黨苗栗縣黨部臉書FB粉專）

    2026年地方選舉投票將於年底登場，各陣營也開始推出人選備戰。苗栗縣頭份市、竹南鎮因受惠竹南科學園區效應且距離竹科較近，人口持續成長，台灣民眾黨也公布分別於苗栗縣縣議員第四（竹南、後龍、造橋）、第五（頭份、三灣、南庄）選區推出蔡君婷、林志學征戰，搶攻縣議員席次。

    民眾黨苗栗縣黨部執行長傅郁揚說，蔡君婷為現任台灣民眾黨秘書行政部副主任，角逐縣議員第四選區席次希望爭取新興人口較多的選民支持，厚植民眾黨在地方實力；傅郁揚也指出，獲提名參選苗縣議員第五選區的林志學，本屆曾參選該選區議員可惜未能如願，這次黨中央再提名林志學，盼他能順利得到選民認同當選。

    至於苗栗縣其他選區規劃，傅郁揚則說，黨中央將會評估再考量是否推出人選。

    蔡君婷於個人臉書專頁發文說，她並無地方派系的包袱，唯一的「後台」就是廣大的市民朋友與改變的決心，她強調要為「竹南、後龍、造橋創造一個不一樣的未來」。

    林志學也PO文說，基於對家鄉情感，希望給鄉親藍綠之外的選擇。

    鎖定頭份、竹南雙子城，民眾黨推人選征戰。（取自台灣民眾黨苗栗縣黨部臉書FB粉專）

    鎖定頭份、竹南雙子城，民眾黨推人選征戰。（取自台灣民眾黨苗栗縣黨部臉書FB粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播