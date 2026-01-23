轟黃國昌提「紫雲」是為洗地！黃智賢痛批：把祖先當登陸通行證

黃國昌。（資料照）

黃國昌日前聲稱自己的祖源是「紫雲黃氏」掀網議論，對此，名嘴黃智賢表示，如果心中有紫雲，為什麼只有在政治窮途末路時，才忽然提紫雲？

更不要把「紫雲」兩個字，當成行走大陸的通行證。不不不，他不愛中國。也不愛台獨，也不愛美國。愛恨只與此刻利益有關。他只對任何阻礙他此時利益的人或路線，才有激烈的仇恨。才想徹底剪除。「紫雲，對他，不過是劇本與道具」。

「紫雲是祖父的叮嚀」黃智賢今日於臉發文提及，紫雲，是祖父當年，為她隨母姓蘇的大弟特別取的名字。紫雲是黃家的重要堂號。祖父是叮嚀弟弟，莫忘你是黃家子孫啊。那是何等莊嚴的叮嚀。「如今，卻有人突然利用『紫雲』兩個字，來幫自己洗地。利用祖先，作為轉換政治路線的手段」。

黃國昌從學生時代就一直以激烈的台獨反中立場讓台獨大老們對他極致愛護。2012年開始，他入政治場域的起手式，是以反媒體壟斷的理由反中天。2014年他參加太陽花。中研院副研究員，翹班1個月照領薪水，以國昌老師之姿，做太陽花指導者。

網紅比對公開資料，指控他人在台灣上班，卻特別安排孕妻，跑到美國產子，生下1個美國人兒子。至今幾個月，他以「太太會不高興」做藉口，不敢反駁。是在怎樣的心態下，才會經過詳盡計畫，做這個安排大家都懂。

太陽花反服貿大成功，逼得國民黨潰散後。2016年論功行賞，黃國昌第1次當上立委。

他靠的是台獨青年的崇拜，是獨派大老的溺愛，是蔡英文的大力提攜。民進黨讓自己汐止當地想選的人退出，把位子空出來，讓給他選。民進黨傾巢而出，幫他助選。賴清德站在吉普車上，陪他車掃，大街小巷拜票。

2019年6月，他跟「肌肉網紅」「館長」陳之漢，還聲勢浩大的辦了一場反紅媒造勢。肌肉網紅今年1月，還得意洋洋的炫耀，說造勢之後，他們嫌民進黨不夠狠，逼著民進黨，立了反滲透法。四處叫罵國民黨。黃國昌的「機端主義」，是因為他恨國民黨嗎？真如他一直說的：「不要懷疑，我消滅國民黨的決心。」當然不。

表演恨，是因為他認為，「反藍反中地悍將」這樣的標籤，對他直上青雲太有效。但是他害怕選舉。他要的位子，是不用選的「不分區立委」。當他經過一系列的表演，還是換不到不分區以後。他萬分失落。

失去權力的黃國昌，還是從獨派大老跟獨派金主那裡，陸續拿到各種人脈、資源跟金援。他雖有律師執照，但執業績效不佳。卻看到他開始介入老牌大廠大同公司的經營權之爭。從獨派大老那裡，接手網媒「民報」。經過媒體爬梳跟採訪，我們知道他透過妻子娘家，成立凱斯國際。加上「吹哨者保護協會」，開始養狗仔，跟監、跟拍政商對手。

這時，他還是時代力量黨的大哥大。當他確認他無法遞補上不分區立委以後，黃國昌開始看上柯文哲，把他自己創立的時代力量搞垮以後，帶槍投靠跳槽到民眾黨。而他的同志竟是媒體報導才知道，已經被他背叛。

2023年選舉時，他痛罵侯友宜、趙少康。更幾次大聲說謊，說柯文哲的民調是第2名，快要贏賴清德了。開票以後，許多藍營的朋友，才知道自己被他騙了。靠利益交換，他輕鬆換到第2次掌握權力的機會，如願以償，當上不分區立委。他是民眾黨黨團總召，加上，藍白票數，席次過半。所以，他立刻表現得跟國民黨水乳交融。被他長期痛罵的韓國瑜、傅崐萁、顏清標跟派系家族。都成為他的親密好朋友。

黃智賢指出，「他可以過任何他要的法案。他可以為所欲為，無所不為。又趕上柯文哲因貪污案被羈押，居然撈到一個現成黨主席。這一次，那個爽啊！雖是在野黨之名，卻如皇帝般朕即天下，掌握實權。黃國昌不適愛恨分明。而是，不管愛或恨，都只是目標明確的表演」。

黃國昌這2年，貨真價實的享受了狐假虎威的利益。任何品質低落的預算審查，跟教科書等級的違憲預算或法律。都可以心想事成。而這段期間，媒體爆料，他的狗仔集團還擴大跟監偷拍的規模。他還疑似，一手拿傳產財團的錢，一手在立院質詢。

他的政治立場與主張，賞味期不是時間，而是以他的利益為目的。不管是統獨，核電，軍公教退休金替代率......幾乎每件事，只要利益需要，他都可以用極端的手段，提出相反的主張。

他台獨反中，就要不擇手段的台獨反中。要砍軍人年金，就要用最極端甚至殘忍的手段砍年金。這是一種人格特質，用最極端的手段，做最精緻的利己主義者。表演，就要極致。他習慣以說謊，以組織性，長期偷拍，偷窺，目的是控制。他需要控制。

而如今，一切失去控制。再過幾天，他不再是立委。新北市長，根本連威脅國民黨裡李四川的能耐都沒有。黨主席的權柄，自從柯文哲交保以後，就沒有了。對美國，過去，他自認表演需很上檔次。可以同時表演親美反中，親中反中。要同時並存，為了兩邊利益。既要又要。但表演反美過或，得罪了美國。

加上觸犯法律好幾條。想怎樣違反政治倫理，是黃國昌的權利。但司法偵辦，是法律的必須。過了1月，不再有立委保護傘，他的天要塌了。所以，他需要轉換，需要過場。

親美反中要少一點，親中反美的劇本，要加大力度，開始傾情表演。當然不是因為真的愛中國。只要有利益，誰都可以出賣，也可當街認爹娘。而是因為，他現在急需大陸做靠山。所以，要開始鋪陳尋根、文化、炎黃子孫。某些人，一生以出賣作為往上爬的階梯。紫雲堂，是該出場的時候了。

綠黃白藍，都只是道具。所以，突然把紫雲堂拿出來，作為自以為的登陸入場券。柯文哲當初，不顧蔣渭水後人的反對，直接毫無廉恥的，掠奪蔣渭水的「台灣民眾黨」這個黨名。黃國昌，在這轉換軌道的當口，突然想到祖先。利用紫雲堂跟開元寺，要為自己多年的多行不義，跟即將來的司法問題，尋找救贖。當然完全毫無罣礙。把祖先當成遮羞布，用祖先幫自己洗地。還得是黃國昌，才做得出來。

黃智賢說，紫雲堂的黃家子孫，千千萬萬。各行各業，成就不論。黃家重視的是誠實與品格，是不貪不取，重誠信，重言諾。以人格換榮華富貴，以偷搶拐騙換青雲直上，是紫雲堂所鄙。「人品不端，一生不斷出賣他人，以出賣換得榮華富貴者。是讓紫雲2字蒙羞」。

