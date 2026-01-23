谷立言指1.25兆特別預算很關鍵 羅智強要求賴總統兌現承諾到國會說明

國民黨團書記長羅智強表示，國民黨強調不反對1.25兆元軍購特別條例，也支持要有適度的國防武力，賴清德總統應該兌現過去的競選承諾，來國會說明並接受質詢。（資料照）

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨出席國防安全研究院講座，針對川普政府的印太戰略與台灣防衛做出重大宣示。他強調，在川普總統領導下，美國正採取務實路線，但「自由並非平白得來的」，美國能幫助朋友的程度，取決於其自助的努力；他明確支持賴清德總統將國防支出提升至GDP 5％的承諾，並點名「1.25兆新台幣的特別預算」是達成此目標的關鍵方式之一。對此，國民黨團書記長羅智強表示，國民黨強調不反對1.25兆元軍購特別條例，也支持要有適度的國防武力，賴清德總統應該兌現過去的競選承諾，來國會說明並接受質詢。

羅智強表示，國民黨對軍購的立場還是一樣，不反對軍購但是希望兩岸能促進對話，在這基礎上，希望賴總統針對1.25兆元國防特別條例，要出來說清楚，過去國民黨執政時期，一年3000億元國防預算，現在變成一年9500億元還要加上1.25兆元的特別預算，高達2.2兆元，這麼高的預算換來的是台海海峽縱深完全被民進黨棄守。

請繼續往下閱讀...

羅智強認為，賴清德必須以總統身分，確保這2.2兆元的天價軍購，能恢復海峽縱深，否則目前的國防預算對政府的總預算經費占比，會影響到很多國家發展的方向，這些都需要賴總統來立院說清楚講明白。

羅強調，國民黨強調不反對1.25兆元軍購特別條例，也支持要有適度的國防武力，賴總統應該兌現過去的競選承諾，來國會說明並接受質詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法