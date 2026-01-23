藍營最強母雞願意為民眾黨候選人站台？蔣萬安未正面回答

蔣萬安今（23）日出席與大安區里長有約前受訪，他並未正面回答，強調自己將繼續入基層。（記者孫唯容攝）

九合一地方選舉在即，台北市長蔣萬安被視為藍營最強母雞，不過部分民眾黨候選人也表態將邀請蔣萬安前來站台，此舉也引發外界質疑，假設蔣真的為白營站台，恐讓藍營在議會的席次無法過半。蔣萬安今（23）日出席與大安區里長有約前受訪，他並未正面回答，強調自己將繼續走入基層。

民眾黨在雙北都提出議員參選人，民眾黨北市議員參選人許甫、吳怡萱都不排斥找藍營最強母雞蔣萬安站台。面對媒體詢問，如果幫助民眾黨的議員站台，是否會讓藍營在議會的席次無法過半？對此，蔣萬安再重申，現在距離選舉還有段時間，今天繼續走入基層，與里長面對面交換意見，繼續聆聽地方的聲音。

媒體也追問，藍白陣營多次於程序委員會杯葛中央政府總預算後，突然提出38項新興計畫、合計718億元預算「同意先行予以動支」，不過即便予以動支，但是在最終審議階段，還是面臨刪除的可能性。蔣萬安則表示，現在行政立法的僵局，行政院還是必須要好好坐下來，理性和立院好好溝通。後續還有媒體追問蔣萬安何時要放手副市長李四川前往參選？蔣萬安並未回答，快步離開。

