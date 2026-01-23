為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營最強母雞願意為民眾黨候選人站台？蔣萬安未正面回答

    2026/01/23 10:09 記者孫唯容／台北報導
    蔣萬安今（23）日出席與大安區里長有約前受訪，他並未正面回答，強調自己將繼續入基層。（記者孫唯容攝）

    蔣萬安今（23）日出席與大安區里長有約前受訪，他並未正面回答，強調自己將繼續入基層。（記者孫唯容攝）

    九合一地方選舉在即，台北市長蔣萬安被視為藍營最強母雞，不過部分民眾黨候選人也表態將邀請蔣萬安前來站台，此舉也引發外界質疑，假設蔣真的為白營站台，恐讓藍營在議會的席次無法過半。蔣萬安今（23）日出席與大安區里長有約前受訪，他並未正面回答，強調自己將繼續走入基層。

    民眾黨在雙北都提出議員參選人，民眾黨北市議員參選人許甫、吳怡萱都不排斥找藍營最強母雞蔣萬安站台。面對媒體詢問，如果幫助民眾黨的議員站台，是否會讓藍營在議會的席次無法過半？對此，蔣萬安再重申，現在距離選舉還有段時間，今天繼續走入基層，與里長面對面交換意見，繼續聆聽地方的聲音。

    媒體也追問，藍白陣營多次於程序委員會杯葛中央政府總預算後，突然提出38項新興計畫、合計718億元預算「同意先行予以動支」，不過即便予以動支，但是在最終審議階段，還是面臨刪除的可能性。蔣萬安則表示，現在行政立法的僵局，行政院還是必須要好好坐下來，理性和立院好好溝通。後續還有媒體追問蔣萬安何時要放手副市長李四川前往參選？蔣萬安並未回答，快步離開。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播