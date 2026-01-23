藍白支持者稱對美國關稅從0變15％ 林智群諷：這年頭讀書真的有罪

台美關稅敲定簽署MOU後合影；左起為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（取自盧特尼克社群X）

台美對等關稅談判日前出爐，我國取得對等關稅降為15%且不疊加，還有232條款部分享有最惠國待遇。但有部分在野黨支持者在社群發文聲稱，原本台灣對美國關稅是0如今卻變成15%，對此律師林智群直言，「台灣跟美國又沒簽FTA，哪來0%？」、「這年頭讀書真的有罪耶！」

林智群在臉書發文指出，「有些小白藍竟然以為台灣對美國關稅是從0變成15%？台灣跟美國又沒簽FTA，哪來0%？」、「這年頭讀書真的有罪耶！看到一堆白癡大放厥辭，還要忍住不要吐槽他」。

林智群強調，這次關稅談判最關鍵的，是台灣終於可以與日本韓國站在同一個起跑線，就是對美國關稅都是15%。之前日本韓國跟美國都有簽訂自由貿易協定，出口美國的關稅低很多，台灣沒有簽訂自由貿易協定，出口美國關稅比日本韓國高很多。現在拿到15%的條件，台灣傳統產業總算可以跟日本韓國公平競爭了。

林智群在文末也稱，「有一個笑話，就是在山上碰到熊該怎麼辦？你只要跑得比日本韓國快就好了」。

