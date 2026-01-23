為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白支持者稱對美國關稅從0變15％ 林智群諷：這年頭讀書真的有罪

    2026/01/23 14:09 即時新聞／綜合報導
    台美關稅敲定簽署MOU後合影；左起為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（取自盧特尼克社群X）

    台美關稅敲定簽署MOU後合影；左起為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（取自盧特尼克社群X）

    台美對等關稅談判日前出爐，我國取得對等關稅降為15%且不疊加，還有232條款部分享有最惠國待遇。但有部分在野黨支持者在社群發文聲稱，原本台灣對美國關稅是0如今卻變成15%，對此律師林智群直言，「台灣跟美國又沒簽FTA，哪來0%？」、「這年頭讀書真的有罪耶！」

    林智群在臉書發文指出，「有些小白藍竟然以為台灣對美國關稅是從0變成15%？台灣跟美國又沒簽FTA，哪來0%？」、「這年頭讀書真的有罪耶！看到一堆白癡大放厥辭，還要忍住不要吐槽他」。

    林智群強調，這次關稅談判最關鍵的，是台灣終於可以與日本韓國站在同一個起跑線，就是對美國關稅都是15%。之前日本韓國跟美國都有簽訂自由貿易協定，出口美國的關稅低很多，台灣沒有簽訂自由貿易協定，出口美國關稅比日本韓國高很多。現在拿到15%的條件，台灣傳統產業總算可以跟日本韓國公平競爭了。

    林智群在文末也稱，「有一個笑話，就是在山上碰到熊該怎麼辦？你只要跑得比日本韓國快就好了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播