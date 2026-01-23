中國家長拒絕小孩上學 憂有去無回器官「被移植」

有傳言指出，中國有家長擔憂小孩的性命安全，紛紛拒絕讓小孩到學校上課，擔心有去無回。手術房示意圖，與本文無關。（法新社）

中國拐賣兒童、器官移植的消息時有所聞，近期中國社群流傳許多兒童因莫名其妙的原因喪命，被指出是被當成器官移植的人礦。有傳言指出，中國家長擔憂小孩的性命安全，紛紛拒絕讓小孩到學校上課，因為擔心「有去無回」。

綜合媒體報導，中國社群平台上流傳一段影片，片中是1名剛滿18歲少年過世後完成器官捐贈的影片，引發網友熱議，之後也出現了許多家長的影片，家長們表示自己的小孩剛滿小學一年級就要抽血與統一體檢，他們小時候的體檢不用抽血。

有另一名家長聲稱他的女兒已經不上學了，已經14歲了成不成材並不重要，重要的是能平安健康長大，而許多家長紛紛留言響應，稱他們的兒女已經去打工，而不是去上學，也希望他們能健康活著就好。

湖北張律師接受《大紀元》訪問時表示，家長的恐慌是對中共制度信任瓦解的集中反映，他說：「我也看到網上流傳孩子離奇死亡的消息及其它社會公共事件。在資訊不透明、權力不受約束的體系裡，公眾沒有辦法確認真相，也沒有管道追責。官方敘事與民間感受之間存在巨大差異。」

