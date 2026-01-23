林佳龍證實將在亞利桑那增設辦事處 詹凌瑀：台美聯合艦隊組成中

外交部長林佳龍（資料照）

本報日前報導指出，台灣政府規劃於台積電等業者投資重鎮的美國亞利桑那州鳳凰城新設辦事處，初步已獲美方應允，將朝今年內正式設處方向進行。對此，媒體人詹凌瑀表示，現在的台灣，不是那個只能單方面配合的角色，從晶片到AI，我們是美國不可或缺的戰友，我們正在組成「台美聯合艦隊」。

詹凌瑀在臉書PO文表示，看到新聞真的忍不住想比個讚！台美關稅談判傳來大捷報，不只成功爭取到15%關稅且不疊加，未來半導體還可望豁免232條款的加徵關稅。這對我們的產業來說，絕對是超級定心丸。

詹凌瑀指出，但最讓她感動的，是林佳龍部長分享談判桌下的小插曲。聽說美國商務部長Lutnick在互動時，第一時間直接脫口而出稱呼我們的俞大㵢代表為「Ambassador Yu（俞大使）」，就像林佳龍說的，這是「身體很誠實」的反應。在美國眼中，台灣就是一個具備主權行為能力的對等夥伴，「顯見美國將台灣視為一個國家」，這是不爭的事實。即便中國氣得跳腳，也改變不了台美關係越來越緊密的現狀。

詹凌瑀續指，現在的台灣，不是那個只能單方面配合的角色，從晶片到AI，我們是美國不可或缺的戰友，我們正在組成「台美聯合艦隊」。就像部長說的，把台灣的利益鑲嵌在美國的利益裡，美國偉大，台灣也會跟著偉大。

詹凌瑀直言，甚至連亞利桑那州的辦事處都在規劃中，台灣的腳步走得好快、好穩，身為台灣人，看到國家這樣一步步站穩世界舞台，真的很驕傲！

