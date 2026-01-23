總預算卡關黃國昌點名賴總統辯論 翁達瑞諷：大頭症真的很嚴重

今年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰提出與立法院進行辯論，民眾黨主席黃國昌卻點名要與總統賴清德辯論，翁達瑞質疑黃國昌，「大頭病的症狀真的很嚴重」。（資料照）

在藍白立委封殺下，今年度中央政府總預算案持續卡關，1.25兆軍購特別預算也持續被擱置，行政院長卓榮泰近日提出與立法院進行辯論，民眾黨主席黃國昌卻點名要與總統賴清德辯論，對此旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文質疑，賴清德是代表國家的唯一元首，背後有將近550萬張選票，黃國昌只是113位立委之一，背後連一張選票都沒有，兩人的辯論不符政治倫理、也無民意正當性。他也諷刺黃國昌，「大頭病的症狀真的很嚴重」。

翁達瑞在臉書以「黃國昌的大頭病」為題發文指出，行政院長卓榮泰向立法院喊話，要藍白立委儘速將中央政府總預算付委審查，他期待前往國會殿堂辯論。翁達瑞強調，卓榮泰的喊話是針對立法院的所有藍白立委，患有大頭病的黃國昌跳出來接招，卓榮泰不予理會，黃國昌竟然還要越級打怪。

對於黃國昌嗆聲要與賴清德辯論，承諾只要多數人民認為他輸了，民眾黨的8張立委票都會支持軍購案。翁達瑞諷刺，黃國昌大頭病的症狀真的很嚴重。

翁達瑞說明，「卓榮泰喊話的對象是立法院，共有113席委員，哪輪得到黃國昌出來接招。卓榮泰代表行政院，黃國昌只不過是113位立法委員之一，兩人的辯論毫無正當性。卓榮泰置之不理，黃國昌不僅沒有閃一邊，還要跟賴清德辯論」。

翁達瑞也指出，賴清德是代表國家的唯一元首，黃國昌只是113位立委之一，兩人的辯論不符政治倫理。賴清德背後有將近550萬張選票，黃國昌連一張選票都沒有，頂多就是柯文哲那一票，兩人的辯論也無民意正當性。

翁達瑞強調，民眾黨是否支持軍購案，應該遵從專業的評估。軍購案不是賴清德與黃國昌的私人恩怨，不應由兩人的辯論結果決定。黃國昌只是代理主席，卻把民眾黨的8張立委票全部賭下去，只為了滿足自己的大頭病。

翁達瑞直言，以上的分析並不深奧，甚至可說路人皆知。那黃國昌知道嗎？當然知道！黃國昌嗆聲與賴清德辯論，賴清德不可能理會他，黃國昌知道嗎？當然知道！

翁達瑞表示，既然知道辯論沒道理，對手也不會理睬，為何黃國昌還要嗆聲與賴清德辯論呢？因為「寡人有疾啊！黃國昌患了嚴重的大頭病！」

