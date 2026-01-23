為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    谷立言挺國防預算達GDP 5％ 葉耀元酸：藍白到底還要擋國防預算擋多久？

    2026/01/23 11:07 即時新聞／綜合報導
    美國在台協會（AIT）處長谷立言。（資料照）

    美國在台協會（AIT）昨PO文指出，我們正與台灣業界合作，致力擴大台灣本土的國防工業基礎。這類國防與科技合作，不僅將強化台灣自我防衛的能力，也將提升其製造能量、創造就業機會，並使台灣成為全球可信賴國防供應鏈中的重鎮。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文笑說，「幫翻譯：藍白到底還要擋國防預算擋多久？」

    據悉，美國在台協會（AIT）處長谷立言22日出席國防安全研究院講座，針對川普政府的印太戰略與台灣防衛做出重大宣示。他強調，在川普總統領導下，美國正採取務實路線，但「自由並非平白得來的」，美國能幫助朋友的程度，取決於其自助的努力；他明確支持賴清德總統將國防支出提升至GDP5％的承諾，並點名「1.25兆新台幣的特別預算」是達成此目標的關鍵方式之一。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「擋到底啊」、「把藍白紅間諜夾走會快一點」，還有網友酸說「擋到中共入侵的那一天為止」。

    相關新聞請見︰

    自由非平白得來 挺台提高國防預算 谷立言：1.25兆特別預算很關鍵

