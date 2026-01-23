「台灣革命共產黨」成立引關注 朱宥勳：梁文傑談馬克思主義是可以出考題的等級

陸委會發言人梁文傑。（資料照）

「台灣革命共產黨」近日在台北成立，宗旨宣稱要推翻中華民國（ROC）統治階級。陸委會發言人梁文傑今日表示，政黨可以主張共產主義，到目前為止，可把它視為一個思想性社團。對此，作，朱宥勳發文直言，「講到馬克思主義這一題，說梁文傑『有做功課』是不準確的。在這個領域，他是出功課甚至出考題的等級」。

朱宥勳今日於臉書轉發一名網友剪輯梁文傑昨針對「台灣革命共產黨」回應影片，該名網友坦言「本來只是想看笑話，看完覺得梁文傑真的不簡單」。

報導提及，梁文傑昨日於陸委會記者會回應，他細查發現「台灣革命共產黨」是「托派組織」，也就是托洛斯基革命理念的追隨者。現在年輕人可能不太知道托派，托派是被中共長期整肅和抓補過的。1952年時一次抓了幾千人，托派堅持馬克思主義的原初理念和人道主義理想，甚至堅持到有點天真，因為太堅持了，所以在中共黨史上，一直被中共視為眼中釘，到現在還是這樣。

梁文傑說，在他看來，該組織不太可能成為中共在地協力者，會成為在地協力者的，沒一個例外都是為了利益，沒有因為理念的。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「台灣最了解共產黨的人」、「有沒有讀書的差別就在這裡」、「能說出『托派』 ，這已經不是略懂略懂了」、「梁文傑翻譯過『共產主義：牛津非常短講』、『社會主義：牛津非常短講』、『黑手：揭穿中國共產黨如何改造世界』。」

