為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「台灣革命共產黨」成立引關注 朱宥勳：梁文傑談馬克思主義是可以出考題的等級

    2026/01/23 10:24 即時新聞／綜合報導
    陸委會發言人梁文傑。（資料照）

    陸委會發言人梁文傑。（資料照）

    「台灣革命共產黨」近日在台北成立，宗旨宣稱要推翻中華民國（ROC）統治階級。陸委會發言人梁文傑今日表示，政黨可以主張共產主義，到目前為止，可把它視為一個思想性社團。對此，作，朱宥勳發文直言，「講到馬克思主義這一題，說梁文傑『有做功課』是不準確的。在這個領域，他是出功課甚至出考題的等級」。

    朱宥勳今日於臉書轉發一名網友剪輯梁文傑昨針對「台灣革命共產黨」回應影片，該名網友坦言「本來只是想看笑話，看完覺得梁文傑真的不簡單」。

    報導提及，梁文傑昨日於陸委會記者會回應，他細查發現「台灣革命共產黨」是「托派組織」，也就是托洛斯基革命理念的追隨者。現在年輕人可能不太知道托派，托派是被中共長期整肅和抓補過的。1952年時一次抓了幾千人，托派堅持馬克思主義的原初理念和人道主義理想，甚至堅持到有點天真，因為太堅持了，所以在中共黨史上，一直被中共視為眼中釘，到現在還是這樣。

    梁文傑說，在他看來，該組織不太可能成為中共在地協力者，會成為在地協力者的，沒一個例外都是為了利益，沒有因為理念的。

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「台灣最了解共產黨的人」、「有沒有讀書的差別就在這裡」、「能說出『托派』 ，這已經不是略懂略懂了」、「梁文傑翻譯過『共產主義：牛津非常短講』、『社會主義：牛津非常短講』、『黑手：揭穿中國共產黨如何改造世界』。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播