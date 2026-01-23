為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    何欣純喊當選市長普發現金 江啟臣予以尊重

    2026/01/23 08:47 記者張軒哲／台中報導
    立法院副院長江啟臣（右）至清水市場發放春聯。（記者張軒哲攝）

    立法院副院長江啟臣（右）至清水市場發放春聯。（記者張軒哲攝）

    藍營台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和，若最後協調失敗，將初選決定，外界研判初選機率高，江啟臣近日展開鐵人行程，今日一早至清水市場發送春聯，針對普發現金議題，江啟臣說，市政建設還是要以市民需要為優先考量。

    民進黨台中市長參選人何欣純喊出若當選，將普發現金，江啟臣說，現在最了解台中市財政是市長盧秀燕跟市民，每位民代對市政都有不同想法，都予以尊重，市政建設還是要以市民需要為優先考量。

    江啟臣昨晚在大甲參加巨大公司尾牙活動上台致詞，他稱讚台灣自行車業揚名海外，今早7點半就現身清水市場拜早年，江啟臣說，這是他每天日常行程，地方跟中央都要兼顧，每天忙於立院會議跟地方選民服務，將人民心聲跟地方建設照顧好，以行動表達對民眾跟地方未來發展的堅持。

    盧秀燕將率市府團隊於2月4日至江啟臣的選區梨山視察2天1夜，由於江啟臣爭取中市長提名，近日行程滿檔，尚未決定是否陪同上山。

    立法院副院長江啟臣（左）至清水市場發放春聯，小吃店業者開心合影。（記者張軒哲攝）

    立法院副院長江啟臣（左）至清水市場發放春聯，小吃店業者開心合影。（記者張軒哲攝）

