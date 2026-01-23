再貼搜索票內容 陳佩琪稱查賴清德更精彩 批蘇麗瓊把柯文哲打成階下囚

前民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案及政治獻金爭議，他的妻子陳佩琪屢屢在臉書發文抨擊司法不公、民進黨政府抹黑等，引發不少質疑。（民眾黨提供）

前民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案及政治獻金假帳爭議，他的妻子陳佩琪屢屢在臉書發文抨擊司法不公、民進黨政府抹黑等，引發不少質疑，昨日她又發文宣稱，若檢調去查賴清德的基金會一定更精彩百倍，並自稱「我實在有夠衰尾」。她還引述柯文哲曾說，監委蘇麗瓊為了打死柯文哲搖身一變成都計專家，目的就是要把前老闆、前同事和前下屬打成階下囚。

妻子陳佩琪持續在臉書發文批評京華城案，她20日竟PO出2024年搜索票照片，卻未遮蔽廉政署承辦人員個資，引發外界批評，質疑搜索票照片哪裡來的？不料她還自爆是趁柯文哲出門，到書房去偷看柯的電腦檔案。相關言論引發諸多質疑。

昨日陳佩琪再度於臉書發文，她貼出搜索票部分內容的截圖，並稱「有人說我愛寫臉書、且都落落長，其實我要澄清我絕對不及這些司法人員會寫，他們寫出來都百頁以上，領國家薪水、用數十人、甚至上百人之力對付我們」。

陳佩琪也稱柯文哲常說，「他最佩服監委蘇麗瓊了，她的學歷是民族社會系（google來的）的 ，但為了打死他（柯文哲），突然搖身一變成都計專家，寫了數百頁的都計法給北檢，目的就是要把她的前老闆柯文哲和前同事和前下屬都打成階下囚」。

陳佩琪也質疑，搜索票有寫到「證明犯嫌柯文哲主導成立之眾望基金會， 自111年11月起，陸續有首X建設、X泰建設相關公司，以捐贈名義匯入500萬 元、450萬元之事實」，對此她批評「林俊言（檢察官）說我們貪汙的待證事實就是『眾望基金會』的金流， 請問為了這個你就把柯文哲關一年？你怎麼不去查賴清德德的基金會，一定更精彩百倍！」

陳佩琪也PO出一張存摺提款紀錄，並稱「我實在是有夠衰尾的，108年底醫院獎勵金和公務員年終和考績獎金入帳， 就按往年習慣，提領錢、伺機等到小孩投資帳戶快沒錢可扣了，就存給小孩，真是倒楣透頂，市府109年3-10開便當會，我不知為何在109-3-18跑去存錢給小孩，而且為顯公平，是三個小孩的一銀和台銀帳戶都給」。

陳佩琪在文末也稱「看了這些，我終於知道李師科案中被冤枉的王迎先為什麼會跳河自殺了， 國家機器動起來，真的是有夠可怕的，民進黨為了不失去政權，果然把自己活成228時代的國民黨了…」。

在發文底下雖可看到仍有粉絲支持陳佩琪的說法，但也有部分網友留言質疑「坐等你律師什麼時候會叫你閉嘴」、「為什麼轉給小孩要分這麼多筆小額？還要分好多天？」、「這次沒有亂貼別人個資吧？」、「您先生柯文哲不是也從醫生變政治家，再變黨魁？」、「你先生叫你去找個工作做很正確的，因為你一直在幫他挖坑」等。

