質疑黃國昌「砸爛蛋糕」 吳靜怡：恐讓台灣錯失國防產業升級

立法院近期朝野攻防激烈，在野黨團多次聯手杯葛年度國防預算案，媒體人吳靜怡質疑，民眾黨主席黃國昌訪美，雖清楚聽聞美方對「中共已為2027年可能對台動武進行準備」，也完全理解國防投資、產業在地化，但仍持續以高度爭議方式，將國防與產業投資，拉進政治對立與程序泥沼。她批評黃國昌難道要拖著柯文哲和民眾黨，成為讓台灣錯失國防產業升級的歷史罪人？

針對國防預算持續卡關，吳靜怡也批評，難道黃國昌要拖著柯文哲和民眾黨，成為讓台灣錯失國防產業升級的歷史罪人？這不是理念之爭，而是「明知風險卻反向操作」！

吳靜怡形容，黃國昌就像一位受過完整訓練的藍帶蛋糕師傅，清楚制度怎麼運作、流程如何設計、關鍵節點在哪裡；但他的行動不是為了端出成品，而是精準地把整個蛋糕砸爛，立法院就是這麼破爛。

吳靜怡指出，黃國昌親自赴美，清楚聽聞美方對「中共已為2027年可能對台動武進行準備」，也完全理解國防投資、產業在地化。吳靜怡質疑，但黃國昌回台灣後，以話術與程序爭議，持續拖延國防特別預算進入實質審查，再度嘗試以高度爭議、甚至可能涉及違憲的方式自提草案！把國防與產業投資，拉進政治對立與程序泥沼。

吳靜怡強調，美方已明確點出方向，要把台灣推進為「可信賴的全球國防供應鏈重鎮」，國防不再只是「軍購」，而是產業政策、科技升級與供應鏈安全的整合工程。黃國昌是否正在拖著柯文哲與民眾黨，一起承擔錯失國防產業升級的歷史責任？

吳靜怡直言，台灣安全、台灣有錢，究竟是不是黃國昌的優先考量？一下說自己祖源「紫雲黃氏」，刻意將自身定位為來自福建的中國人，但卻又不敢承認自己是美國人的爸爸，黃國昌贏了高聲量，卻不斷用聲量傷害民主，柯文哲卻是選擇默許、縱容、甚至視而不見。

