黃國昌想選新北市長 吳靜怡：藍白若合錯人反而可能更慘

2026選情升溫，針對民眾黨主席黃國昌有意參選新北市長，媒體人吳靜怡引述最新民調指出，當藍白分裂，只要任何一點失誤，都可能讓綠營逆轉；而即使藍白合也要選對人，合錯人反而可能更慘。圖左起為李四川、蘇巧慧、黃國昌。（資料照）

2026選情升溫，針對民眾黨主席黃國昌有意參選新北市長，媒體人吳靜怡引述最新民調指出，當藍白分裂，只要任何一點失誤，都可能讓綠營逆轉；而即使藍白合也要選對人，合錯人反而可能更慘，若是李四川對蘇巧慧，藍白合之下才能有大幅拉開綠的可能；換成劉和然，反而讓藍白合立刻失效，至於黃國昌也不足以取勝。對此吳靜怡也形容，新北不是鐵藍，而是人選的決勝！

吳靜怡在臉書發文指出，根據一份針對新北市長的最新選舉民調顯示，從題目「新北市長是否該換黨做做看」來分析，支持國民黨繼續執政的比例僅 34%，而願意「換黨」的比例加總已超過 41%，這代表新北市民對侯友宜的治理不反感，但對國民黨並沒有制度性忠誠，民眾黨有關鍵少數但不足以當選。

吳靜怡表示，當李四川、蘇巧慧、黃國昌三人對決時，李與蘇只差約1.5個百分點，黃國昌穩定吸走約 15% 的選票，這代表藍白只要分裂，任何一點失誤，都可能讓綠營逆轉；而黃國昌會不會為了小雞佈局而硬選到底？就會成為李四川最大絆腳石。

吳靜怡提到，李四川對蘇巧慧，藍白合之下才能有大幅拉開綠的可能；換成劉和然，反而讓藍白合立刻失效；若由黃國昌單挑蘇巧慧，雙方能逼近，但黃國昌仍不足以取勝。

吳靜怡分析，如果柯文哲堅持以民眾黨發展為選戰利益，對民眾黨來說，新北市長選舉不只是市長，而是議員選舉的戰場，黃國昌恐怕不可能為了國民黨而退選，黃國昌是關鍵變數，但不是終局贏家。

該份民調為「美麗島電子報」於1月19日至1月21日進行的民調，對象為設籍新北市年滿20歲之民眾，並採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式，訪問樣本共1070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

