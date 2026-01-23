美參眾院到AIT近日連出6招 張育萌：黃國昌絕對得罪美國了！

即將卸下立委身分的民眾黨主席黃國昌。（資料照）

即將卸下立委身分的民眾黨主席黃國昌，上週訪美回來放話堅持反對1.25兆軍購特別預算，企圖拉上美國為他背書。傳出美方相當不滿，美國在台協會（AIT）還罕見更新去年11月26日貼文，強調支持賴政府所提國防預算。本週四（22日），處長谷立言更直接把話講明，重申「自由不是免費」，美國只會在盟友自助前提下幫忙。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，黃國昌絕對是得罪到美國了！

張育萌22日深夜在臉書發文，劈頭就表示黃國昌絕對是得罪到美國，「這禮拜，美國從參眾議院到AIT陸續出招，完全沒在客氣。首先，AIT今天直接揭露，諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman，簡稱諾格）公司已經在台灣設立中口徑彈藥測試場。目的很清楚：要讓台灣越來越『自主』。以後，台灣可以用國際標準測試彈藥，完成技術移轉和專家培訓後，我們就可以自行製造和研發。」

「再來，美國研發作戰人工智慧技術的Shield AI公司，去年起跟台灣的漢翔公司合作，AIT處長谷立言證實，Shield AI公司採購千萬美元的台灣零組件。第三，美國罕見為台灣的『抗敵意識』背書，谷立言公開表態，『台灣人願意保衛家園的比例，比起2022年戰爭爆發前的烏克蘭還要高』。」

美國國內的部分，「美國參議院通過『豪豬法案』，把台灣納入武器出口『較短認證』的名單。美國原本規定，軍售需要『30天』知會國會的時間。『豪豬法案』通過後，對台灣開特例綠燈，知會國會等待期縮短成15天。眾議院提出的版本更躍進，直接把台灣定義成『北約+』國家，身兼眾議院軍委會副主席的維特曼（Rob Wittman）議員，今天親自發新聞稿公布。」

「前天，眾議院撥款委員會還公布，撥款10億美元給國防安全合作署，用在『台灣安全合作倡議』。用在給台灣提供新購國防裝備和軍事訓練，可以用到明年9月底；同時另外撥1.5億美元，用來提供台灣的國防物資。美國絕對不是省油的燈，從參眾議院到AIT，都在跟台灣建立『準同盟關係』。」

張育萌表示，「黃國昌和藍白要不要猜猜看，美國這禮拜大張旗鼓，每天都『切香腸』公布對台灣的好消息，是想對誰喊話？用膝蓋想都知道，除了中國之外，就是叫台灣的在野黨不要再說一套做一套了，藍白喊要監督，結果連續八次狂擋國防特別條例。黃國昌千里迢迢跑了一趟美國，說要自提版本，結果下週都要辭職了，現在除了把機密軍購文件偷拿出委員會以外，至今提案版本連個鬼影都沒看到。」

「谷立言今天直接講大白話了：『賴政府提出的1.25兆特別預算至關重要』，接著說『自由不是免費的（Freedom is not free），美國只在盟友自助的前提下提供協助』。用膝蓋想都知道這句話在對誰說，黃國昌和藍白還在裝聾作啞！」

