梁文傑指「共產主義」不見容於中共 台革共：我們與中共無關

國際組織革命共產國際（RCI）台灣成員，21日在臉書發文宣布「台灣革命共產黨正式成立」。（取自「火花-台灣革命共產主義」臉書粉專）

「台灣革命共產黨」近日在台北成立，宗旨宣稱要推翻中華民國（ROC）統治階級。陸委會發言人梁文傑今日表示，政黨可以主張共產主義，到目前為止，可把它視為一個思想性社團。台革共則發聲明強調，該黨與中國共產黨毫無關聯，並痛批「反對中共掛著『共產主義』，但實際上是資本帝國主義的獨裁制度」。

梁文傑在陸委會記者會指出，到目前為止，可以把它視為一個思想性社團，甚至讀書會也可以，只要沒有從事什麼違法行為，當然可以繼續存在。大法官釋字64號解釋之後，台灣政黨是可以主張共產主義的，這個沒有問題，但主張共產主義太認真，你在中共眼裡是容不下的。

台灣革命共產黨發聲明指出，台灣革命共產黨與史達林主義的中國共產黨毫無關聯。同時我們反對中共掛著「共產主義」但實際上是資本帝國主義的獨裁制度，完全有悖於馬克思主義的工人民主和國際主義主張，這一方面梁副主委所言大致無誤。

聲明澄清，台灣革命共產黨雖然確實會主辦讀書會等活動，但與純粹思想討論性質的團體不同，我們是認真想要改變社會的組織，畢竟沒有實踐的理論是空洞的理論，實踐與理論對我們而言不可分離。

聲明提到，政府機關與記者與其回應我們，不如將目光放在更需要的地方。例如北市府對社子島迫遷案拒絕溝通，又例如桃市府聲請解散長期被資方把持的長榮航勤企業工會，又例如新店瑠公圳迫遷案、高教工會正在訴求的高教禿鷹中信金應出面道歉。

