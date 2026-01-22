出示良民證！新竹副縣長陳見賢提往事自清：我不是黑道

積極爭取國民黨提名參選新竹縣長的副縣長陳見賢，今在臉書貼文提及「無刑事紀錄證明書」，強調「我不是黑道」。（擷取自陳見賢臉書粉專）

新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩積極爭取國民黨提名參選新竹縣長，黨中央將依黨規辦理初選。陳見賢今在臉書貼文，提到他的抽屜裡始終放著「無刑事紀錄證明書」（俗稱良民證），在黨內初選的關頭，黑函與抹黑如影隨形，他強調無論有心人想抹黑造謠，「我不是黑道，更不是流氓」。

陳見賢今天繼接受廣播專訪秀「良民證」，晚間也在臉書粉專貼文表示，直到現在，他的抽屜裡始終放著一張「無刑事紀錄證明書」。對他而言，「那是警政機關給我的清白，是我用半輩子去守護的尊嚴」。他提及，1985年，24歲的他剛脫下軍裝，對未來滿懷憧憬，那天他坐在麵店，熱騰騰的麵剛端上桌，筷子還沒動，「我就被帶走了」。

「在那個時代的陰影下，因為『一清專案』，我未經審判，以『叛亂罪』之名送往管訓。那個罪名比山還要沉重。是我人生中最寒冷、也最漫長的3年。最終，無具體事證，不起訴釋放。」陳見賢說，他消失的那1千多個日子，是父母流乾眼淚、在悲傷中度過的歲月。他在黑牢裡，身心受創、遭受不人道對待的苦，只能獨自承受。

陳見賢說，如果說一個24歲剛退伍的年輕人是黑道老大，那真的「太抬舉我」，也太低估了那個時代的荒謬。回歸社會後，他結婚生子，看著孩子熟睡的臉龐，他更明白「平安」兩字的重量。他投身公共事務，是因為他親自走過那段黑暗，所以更想為鄉親守護住每一份得來不易的光亮。

陳見賢表示，也許他的個性海派，但他對家鄉的初心從未改變。向中央爭取建設、孩子的教育、長照、交通等。遺憾的是，在黨內初選的關頭，黑函與抹黑如影隨形。越是艱難的時刻，我越清楚自己為何要堅定地走下去。

最後他感性的說：「我曾走過最漫長的夜，所以我不怕黑。那些仇恨，想把我拖回黑暗，卻永遠無法擊碎我的靈魂。鄉親的愛與支持，是我最珍貴、也最想呵護的微光。」。

