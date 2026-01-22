陳永豐升任嘉義副市長 張啓楷意外現身市府餐敘

立委張啓楷意外現身市府舉辦的媒體餐敘。（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠（中）、副市長林瑞彥（左）及將升任副市長的秘書長陳永豐（右）。（記者林宜樟攝）

地方制度法修法今年起實施，各縣市副縣長及副市長由現行1人增為2人，嘉義市政府今天晚上舉辦媒體餐敘，市長黃敏惠在席中宣布，第二位副市長將由秘書長陳永豐升任，他行政經歷豐富，將與現任副市長林瑞彥一同協助黃敏惠推動市政。

陳永豐行政經歷豐富，曾任嘉義市政府環保局長、主任秘書、稅務局長及行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長等職務，擔任公職經歷30多年，具管理長才；黃敏惠與陳永豐合作多年，她說，陳永豐是她政治生涯中不可或缺的堅實後盾，「真的多麼慶幸、多麼幸運能遇到他。」

林倩綺、王美惠均未到場

而今晚市府主辦的媒體餐敘，市長、副市長、秘書長及各局處首長出席，邀請餐敘對象為主跑市府各媒體記者及媒體主管，民眾黨立委張啓楷意外現身，到場與記者問候互動；據知，市府並未邀請各級民意代表出席，在嘉義設有服務處的國民黨立委林倩綺、民進黨嘉義市立委王美惠及各市議員均無人到場，張啓楷出現在會場，也引起討論。

