為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳永豐升任嘉義副市長 張啓楷意外現身市府餐敘

    2026/01/22 21:59 記者林宜樟／嘉義報導
    立委張啓楷意外現身市府舉辦的媒體餐敘。（記者林宜樟攝）

    立委張啓楷意外現身市府舉辦的媒體餐敘。（記者林宜樟攝）

    嘉義市長黃敏惠（中）、副市長林瑞彥（左）及將升任副市長的秘書長陳永豐（右）。（記者林宜樟攝）

    嘉義市長黃敏惠（中）、副市長林瑞彥（左）及將升任副市長的秘書長陳永豐（右）。（記者林宜樟攝）

    地方制度法修法今年起實施，各縣市副縣長及副市長由現行1人增為2人，嘉義市政府今天晚上舉辦媒體餐敘，市長黃敏惠在席中宣布，第二位副市長將由秘書長陳永豐升任，他行政經歷豐富，將與現任副市長林瑞彥一同協助黃敏惠推動市政。

    陳永豐行政經歷豐富，曾任嘉義市政府環保局長、主任秘書、稅務局長及行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長等職務，擔任公職經歷30多年，具管理長才；黃敏惠與陳永豐合作多年，她說，陳永豐是她政治生涯中不可或缺的堅實後盾，「真的多麼慶幸、多麼幸運能遇到他。」

    林倩綺、王美惠均未到場

    而今晚市府主辦的媒體餐敘，市長、副市長、秘書長及各局處首長出席，邀請餐敘對象為主跑市府各媒體記者及媒體主管，民眾黨立委張啓楷意外現身，到場與記者問候互動；據知，市府並未邀請各級民意代表出席，在嘉義設有服務處的國民黨立委林倩綺、民進黨嘉義市立委王美惠及各市議員均無人到場，張啓楷出現在會場，也引起討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播