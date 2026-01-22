高虹安拉議會背書架空邱臣遠？ 議員楊玲宜：自己收拾麥牽拖

新竹市長高虹安拉議會背書架空副市長邱臣遠？綠營議員楊玲宜批高虹安自帶的副市長自己收拾，麥牽拖議會。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市副市長邱臣遠遭特定媒體爆出代理市長期間涉性騷擾市府女員工疑雲，如今演變成高虹安與邱臣遠不合的茶壺內風暴！綠營市議員楊玲宜今天發文稱「架空邱臣遠，才是高虹安真正目的」，但她拜託高虹安有Guts一點，希望邱臣遠自行請假迴避調查就直說，別用網媒新聞的方式，硬拉議會幫忙背書，「自己帶出來的副市長請自己收拾，麥牽拖議會，沒有要為妳的人事背書」。

楊玲宜稱，邱臣遠爆出性騷擾疑雲事件後，高虹安罕見正面回應此事，今天也回應媒體稱今年1月得知此事，已將當事人調離現職，並提供市府申訴管道。結果下午該特定媒體即稱高虹安不護短，並報導包括市府與市議會已達成邱臣遠應請假自請調查共識，等同直接逼邱臣遠應針對此事自請迴避。但該報導上架1個多小時就被火速下架，其背後的政治角力與操作可見一斑。

請繼續往下閱讀...

對該特定媒體稱府會已達成「邱臣遠應請假迴避自請調查」共識的報導內容，楊玲宜則批該篇報導的目的就是高虹安要架空邱臣遠，然後拉市議會背書，但也批邱臣遠是高虹安任命及帶出來的，要高虹安自己收拾，「麥牽拖議會」。議會沒有義務要為其市府人事背書。楊玲宜認為，這是民眾黨內的家務事與茶壺風暴，不應讓市政蒙上陰影，更不該把市府搞得烏煙瘴氣。

新竹市長高虹安拉議會背書架空副市長邱臣遠？綠營議員楊玲宜批高虹安自帶的副市長自己收拾，麥牽拖議會。（讀者提供）

新竹市長高虹安拉議會背書架空副市長邱臣遠？綠營議員楊玲宜批高虹安自帶的副市長自己收拾，麥牽拖議會。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法