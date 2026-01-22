為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    爆黃國昌拿機密資料「大疑點」 林楚茵：入場前手機拿給黑衣人

    2026/01/22 21:46 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員秘密會議中，將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室；民進黨團調閱監視器後發現，黃國昌總計離開1分15秒，且有42秒不在監視器範圍內，質疑黃國昌恐有偷拍資料之嫌。當時也參與機密會議的民進黨立委林楚茵今晚爆料，黃19日未把手機交出，而是打了一通電話，隨即就把手機交給一名從司法法制委員會過來的人。

    林楚茵今日在政論《前進新台灣》中透露，在機密會議開始前，會由專人進行清場，當時有兩種儀器進行掃雷，檢查有無偷放監聽器、監視器、小型錄音筆等；檢查完畢後，每位與會成員會從前門出，再從後門進，並進行兩次檢查。

    黃國昌未把手機鎖在「養機場」

    由於機密會議要將手機放在外面鎖起來，林楚茵指出，當時大家都出來在一旁邊等待檢查時時，她將手機、平板、智慧手錶都鎖進去；站在她旁邊的黃國昌卻突然拿出電話使用，並撥了一通電話，隨即進隔壁會議室，也就是司法法制委員會，一位身穿黑西裝、戴眼鏡的人，應該是助理，就拿走了黃國昌的手機。

    「我完全目睹黃國昌把手機交給助理，所以黃沒有把手機鎖在『養機場』」。林楚茵質疑，那個樓梯爬得再慢，十秒鐘就爬完了，為什麼要用到42秒，下去又上來？這過程中黃國昌在做什麼？因此，她支持陳培瑜他們今天赴北檢告發黃國昌涉犯國家機密保護法，一切就讓司法來還原。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播