爆黃國昌拿機密資料「大疑點」 林楚茵：入場前手機拿給黑衣人

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員秘密會議中，將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室；民進黨團調閱監視器後發現，黃國昌總計離開1分15秒，且有42秒不在監視器範圍內，質疑黃國昌恐有偷拍資料之嫌。當時也參與機密會議的民進黨立委林楚茵今晚爆料，黃19日未把手機交出，而是打了一通電話，隨即就把手機交給一名從司法法制委員會過來的人。

林楚茵今日在政論《前進新台灣》中透露，在機密會議開始前，會由專人進行清場，當時有兩種儀器進行掃雷，檢查有無偷放監聽器、監視器、小型錄音筆等；檢查完畢後，每位與會成員會從前門出，再從後門進，並進行兩次檢查。

請繼續往下閱讀...

黃國昌未把手機鎖在「養機場」

由於機密會議要將手機放在外面鎖起來，林楚茵指出，當時大家都出來在一旁邊等待檢查時時，她將手機、平板、智慧手錶都鎖進去；站在她旁邊的黃國昌卻突然拿出電話使用，並撥了一通電話，隨即進隔壁會議室，也就是司法法制委員會，一位身穿黑西裝、戴眼鏡的人，應該是助理，就拿走了黃國昌的手機。

「我完全目睹黃國昌把手機交給助理，所以黃沒有把手機鎖在『養機場』」。林楚茵質疑，那個樓梯爬得再慢，十秒鐘就爬完了，為什麼要用到42秒，下去又上來？這過程中黃國昌在做什麼？因此，她支持陳培瑜他們今天赴北檢告發黃國昌涉犯國家機密保護法，一切就讓司法來還原。

