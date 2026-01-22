為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    谷立言挺1.25兆軍購預算「自由非免費」 總統府：盼立院盡速審查

    2026/01/22 21:58 記者陳政宇／台北報導
    美國在台協會（AIT）處長 谷立言出席「強化國防投資與國家整體發展」座談會，發表專題演講。（記者田裕華攝）

    美國在台協會（AIT）處長 谷立言出席「強化國防投資與國家整體發展」座談會，發表專題演講。（記者田裕華攝）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言今天（22日）說，自由不是免費，美國不能也不應獨自承擔這項重擔，只能在友盟自力自助的程度內提供協助，並表達支持1.25兆元的軍購特別預算。對此，總統府發言人郭雅慧呼籲，立法院把握時間盡速審查國防特別條例，並讓總預算案付委，希望國家前進、不要內耗。

    藍白日前於立法院程序委員會，再度以人數優勢，將議事日程草案提報明天院會處理。包括1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、歲出規模3兆餘元的今年度中央政府總預算案，至今仍無法被排入議程。

    郭雅慧今晚召開氣候變遷對策委員會第6次委員會會後記者會，媒體關切谷立言相關說法、以及軍購預算遲未付委。郭雅慧回應，非常感謝谷立言，對於強化台灣自我防衛能力的關心和鼓勵。

    郭雅慧說，在大家都面對區域安全情勢之下，各國不分朝野共同努力，都在強化自我防衛能力，而台灣位於第一島鏈關鍵的節點上，自然也應該要更負起責任。

    郭雅慧呼籲，立法院能夠團結、也要把握時間，因為這會期只剩下7、8天，把握時間儘速讓國防特別條例能夠審查，也儘速讓總預算案付委，這些都很關鍵，希望國家前進、不要內耗，能夠共同守護民主制度。

