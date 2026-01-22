7大任務落實減碳！賴清德：台灣淨零轉型「系統性翻轉」

總統賴清德今主持氣候變遷對策委員會第6次委員會。（圖由總統府提供）

總統府國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議今（22日）登場，兼任委員會召集人的總統賴清德於會中裁示，為確保台灣淨零轉型由「階段性達成」邁向「系統性翻轉」，並回應國際社會氣候治理趨勢，要求行政團隊針對能源、產業、住商、運輸等領域落實七大重點任務，落實各項減碳行動的列管。

據總統府發言人郭雅慧會後轉述，賴清德表示，為了確保台灣推動淨零轉型的成果，能夠從「階段性達成」邁向「系統性翻轉」，並且回應國際社會氣候治理趨勢，我要請行政團隊，依據《氣候變遷因應法》賦予的職權，落實各項減碳行動的列管。

首先是在能源與產業轉型關鍵期，賴清德要求經濟部、農業部、環境部主動盤點並排除法規障礙，持續拓展綠色能源的開發應用，建立具備「法制安定性」的環境，以制度穩定換取民間長期投資信心。在製造部門方面要推動綠色數位雙軸轉型，將人工智慧導入生產線，由經濟部偕同數發部積極輔導企業、運用智慧化管理優化良率與能效，並協助高碳排產業建立明確減碳路徑。

針對住商部門，賴清德說，要推動從「被動節能」到「主動增值」的數位生活轉型，請內政部深化建築能效標示應用，結合公共部門誘因與民間資源，提升既有建築效能與安全。運輸部門方面，不只是運具更換，更是生活型態重塑，交通部除推動陸海空運具電動化與低碳化，更要深化綠色運輸平台的數位整合，並優化基礎建設與服務體驗，凝聚全民對綠色生活的認同感、優先選擇「低碳移動」。

在農業部門方面，賴清德要求落實以科學為本的效益開發，並注重「公私協力」與「公正轉型」，落實「永續商店媒合機制」與「產品碳標籤」，建立更透明、更具公信力的價值轉化模式，讓生產者成為淨零轉型的獲利者；而這種由基層出發、共同參與轉型的精神，正是推動「淨零沙盒」治理創新的核心。

此外，賴清德請國科會於國家研發布局時秉持「以終為始」的精神，讓科技研發與人民生活深度結合，發展因地制宜的解決方案，具體勾勒2050淨零生活的關鍵情境。賴清德也請行政團隊持續落實「六大創新制度」的推進，並納入「行政院國家永續發展委員會」報告與持續討論。

賴清德強調，以上任務是讓台灣的轉型，不僅要有硬實力，也要有軟韌性。我們一起努力，讓台灣在變局中更堅韌，打造一個繁榮且光榮的永續家園。

總統賴清德要求行政團隊，針對能源、產業、住商、運輸等領域落實七大重點任務，落實各項減碳行動的列管。（圖由總統府提供）

