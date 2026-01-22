為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國公布新「赴台灣地區旅遊合同範本」 觀光署回應了

    2026/01/22 20:51 記者吳亮儀／台北報導
    中國文旅部及市場監管總局20日公布「2026年版團隊旅遊合同（示範文本）」，其中包括「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」。（擷取自中國文旅部官網）

    中國文旅部近日公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同」，更新了中國觀光客來台的相關旅遊規範、禁止低價團、消費者保障等內容。交通部觀光署今天（22日）回應，若有善意恢復兩岸旅遊，應可儘速回復我方的邀請，透過小兩會進行觀光議題的協商。

    中國文旅部及市場監管總局20日公布「2026年版團隊旅遊合同（示範文本）」，其中包括「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」。示範文本提供「經營大陸居民赴台灣地區旅遊業務的旅行社與大陸旅遊者之間簽訂赴台灣地區包價旅遊合同時參照使用」，3月31日起推行使用。

    觀光署回應，依據中國文旅部公布資料顯示，因應旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，故針對2013年至2014年間所發布的團體旅遊合約範本全面修訂完善，其中包含團體境內旅遊、團體出境旅遊、來臺旅遊、境內旅遊一日遊、境内旅遊組團社與地接社、研學旅遊等6種旅遊合約。

    觀光署強調，為確保兩岸旅遊交流健康有序，政府前已表明應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，以利政策順利執行。

    觀光署說明，我方台旅會已在2025年2月聯繫中國海旅會表達溝通的意願和項目，但中方迄今仍未回應，若中國有善意恢復兩岸旅遊，應可儘速回復我方的邀請，透過小兩會進行觀光議題的協商。

