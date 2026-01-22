諾貝爾和平獎得主：勿視民主為「理所當然」

台灣民主基金會副執行長盧業中（右二）與民主社群秘書長暨立陶宛前外交部次長阿多梅納斯（右一）在瑞士主持會議，邀請諾貝爾和平獎得主馬特維丘克（左三）與談。（台灣民主基金會提供）

台灣民主基金會與民主社群（Community of Democracies）合作，昨（21）日下午於瑞士達沃斯舉辦國際會議。諾貝爾和平獎得主馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）出席並表示，不要將民主視為理所當然，自由、民主和安全其實是脆弱的，國家是民族的基礎與安身立命之所在。

「自由民主安全 其實是脆弱的」

台灣民主基金會指出，國際會議以「民主的前線，前線的民主」（Frontier Democracies – Democracy’s Frontiers）為題，與會人士皆來自面對集權體制威脅的民主國家，或是亟欲從極權控制中爭取民主制度的國家，該會議為波蘭政府於世界經濟論壇（WEF）同步所舉辦之「領導者論壇」（Leaders Forum）的一個場次，由台灣民主基金會副執行長盧業中與民主社群秘書長暨立陶宛前外交部次長阿多梅納斯（Mantas Adomėnas）共同主持。

阿多梅納斯於開場引言表示，在他成長時期，親眼目睹當時蘇聯坦克衝入立陶宛時的情景，了解到民主自由的可貴。

盧業中則強調，這場論壇聚焦討論包括波羅地海到印太地區的前線民主國家所面臨的內外挑戰，可說是一種突破傳統地理限制的新型民主國家團結模式。

會議主講者、烏克蘭律師與人權運動家、2022年諾貝爾和平獎得主馬特維丘克表示，她曾於去年11月造訪台灣，而其所創辦的公民自由中心（Center for Civil Liberties），忠實記錄了俄羅斯入侵烏克蘭所犯下諸多侵害人權等罪行。

談及烏克蘭在防衛歐洲民主的角色以及烏克蘭在戰時如何護持民主制度時，馬特維丘克表示，不要將民主視為理所當然，自由、民主和安全其實是脆弱的，國家是民族的基礎與安身立命之所在，而不單只是提供服務的機構，她也強調，一般人民也可以扮演重要角色。

由於台灣與烏克蘭有著面對強有力外在威權體制威脅的共同點，中央研究院政治學研究所所長吳重禮提出，台灣處在民主前線的情形下，發展出對民主和人權防衛的韌性，民主雖然並不完美，但卻是建構人權與人性尊嚴的基礎，而當部分民主國家面臨民主衰退的境地，更凸顯出民主社群等國際間共同進行民主推廣與促進民主鞏固組織工作的重要性。

