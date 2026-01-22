鄭麗文當選列「反獨促統」大事首件！梁文傑：對中共統戰部是大大好事

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中國和平統一促進會（和統會）日前公布「2025年度反獨促統大事回顧」，排名第一的是中共總書記習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席。陸委會發言人梁文傑今直指，這代表對中共統戰部來講，這是一件大大的好事，至於其中有什麼意義，就大家解讀。

中國和平統一促進會的公眾號「統一之聲」所列的2025「反獨促統」大事，依序是：一、習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席；二、九三閱兵；三、中國設立台灣光復紀念日；四、「海峽雷霆2025」、「正義使命2025」環台軍演；五、反分裂法實施20週年；六、懸賞偵辦台獨及其打手幫凶；七、兩岸經貿合作逆勢上揚；八、《沒出息》火遍兩岸全網；九、中國電視劇《沉默的榮耀》播出；十、統促會在塞爾維亞舉行促統大會。

梁文傑在陸委會記者會表示，和統會全名叫做「中國和平統一促進會」，它是中共統戰部底下一個組織，所以在它們的眼光看起來，某些事情是值得歡欣鼓舞的，第一項就列出鄭麗文當選國民黨主席。

梁文傑分析，這代表對中共統戰部來講，這是一件大大的好事，至於其中有什麼意義，就大家解讀。至於國共論壇，現在還不確定名稱會叫什麼，昨天看到好像國台辦是講「智庫交流」，還是什麼的。

梁文傑強調，對我們來說，任何政黨和民間團體赴中交流，都要遵守兩岸條例的規定，不要配合中共統戰分化，要維護中華民國的主權尊嚴和國家利益。

