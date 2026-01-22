強化偏遠山區防救災能量 內政部：12縣市原民特搜隊5月前成軍

內政部次長吳堂安今天表示，今年將函發「輔導原民特搜隊建置推動指導計畫」，並規劃在5月防汛期前成立12個原鄉縣市原民特搜隊。（內政部提供）

因應極端氣候與複合型災害頻繁發生，內政部次長吳堂安今天表示，今年將函發「輔導原民特搜隊建置推動指導計畫」，並規劃在5月防汛期前成立12個原鄉縣市原民特搜隊，結合原住民族部落在地智慧、地形熟悉優勢與專業救災訓練，建構具備即時應變能力的在地搜救力量。

內政部今天部務會報安排消防署報告「原民特搜隊籌設進度」。吳堂安表示，推動成立原民特搜隊，主要在於補強災害初期外部救援尚未進入前的關鍵空窗期，落實「自助、互助、公助」的防救災理念；而12個原鄉縣市包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣。

請繼續往下閱讀...

吳堂安說明，本計畫採「中央輔導、地方推動」模式，由消防署統籌政策規劃與訓練制度，並結合原住民族委員會及地方政府，共同協助部落進行人員招募、訓練與組織建置。原民特搜隊將以部落為基礎編組，依各地災害特性發展山域搜救、水域救援、醫療支援、通訊與後勤等功能分組，兼顧專業與實務需求。

在原民特搜隊在人員培訓方面，吳堂安表示，將規劃完整的基礎與進階訓練課程，內容涵蓋災害防救體系、山域搜救、無線電通訊、地圖判讀及基礎救護等專業技能，並建立體適能檢查與認證制度，確保執行任務人員的安全與專業度。訓練課程也將融入原住民族傳統的山林行走、天候觀察與地理判讀等在地智慧，促進文化知識與現代救災技術的結合。

消防署長蕭煥章說，消防署將會對原民特搜隊設計具特色的搜救服，並配發個裝與團裝，提供專業訓練，包含規劃邀請日本或美國專家授課，配合汛期記者會舉行授旗與宣布成軍，也結合山域出勤給予適當補助。他補充，目前一個原民縣市先尋求10位，新北市已找到20位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法